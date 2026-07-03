TramBus en Buenos Aires: cómo será el nuevo transporte eléctrico de la ciudad

A diferencia de un tranvía tradicional, el TramBus utiliza neumáticos y no requiere vías ferroviarias para circular, por lo que reduce el impacto de las obras sobre la infraestructura urbana y brinda mayor flexibilidad para adaptar los recorridos
La Ciudad de Buenos Aires avanza con la incorporación del TramBus, un nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico que comenzará a operar a fines de este año y unirá Nueva Pompeya con Aeroparque. El servicio funcionará como complemento de la red de subtes y busca reducir los tiempos de viaje, mejorar la conectividad y disminuir las emisiones contaminantes mediante vehículos de cero emisiones.
La primera línea, identificada como "T1", tendrá una extensión de 20 kilómetros y atravesará ocho barrios porteños. Además de conectar con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus, contará con una frecuencia estimada de cuatro minutos en horarios de mayor demanda. Según el Gobierno de la Ciudad, el recorrido permitirá reducir hasta un 40% el tiempo de viaje entre los extremos del trayecto.
A diferencia de un tranvía tradicional, el TramBus utiliza neumáticos y no requiere vías ferroviarias para circular. Esta característica reduce el impacto de las obras sobre la infraestructura urbana y brinda mayor flexibilidad para adaptar los recorridos sin realizar modificaciones estructurales de gran escala.
El proyecto forma parte de la estrategia de descarbonización del transporte público porteño. De acuerdo con datos oficiales, este sector representa cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad, por lo que la incorporación de unidades eléctricas apunta a reducir tanto la contaminación ambiental como el ruido en las zonas urbanas.
Las unidades fueron fabricadas en Argentina e incorporan tecnología de asistencia a la conducción. Entre sus sistemas se destacan el monitoreo del conductor (DMS), el paquete ADAS con alertas de colisión frontal, detección de peatones y control de puntos ciegos, además de espejos digitales, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.
Los vehículos también ofrecerán prestaciones orientadas a mejorar la experiencia de los pasajeros. Contarán con aire acondicionado, conexión WiFi, puertos USB para carga de dispositivos, información visual en tiempo real y sistema multipago. Asimismo, todas las unidades serán accesibles mediante piso bajo, rampas y espacios destinados a personas con movilidad reducida.
El funcionamiento del TramBus estará respaldado por carriles exclusivos y preferenciales, junto con un sistema de semáforos inteligentes que otorgará prioridad de paso en las principales intersecciones. El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, aseguró que las primeras unidades ya están listas y que 51 de los 72 paradores previstos se encuentran en construcción.
La implementación del nuevo corredor también implicará modificaciones en la circulación de varias calles y avenidas de Caballito. Entre los principales cambios figuran nuevos sentidos únicos para las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón, además de ajustes en arterias como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce para adecuarlas al recorrido del servicio.
Cuando entre en funcionamiento, la línea T1 conectará los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo hasta llegar a Aeroparque. El recorrido tendrá paradas cada 500 metros e integrará el Sistema Integrado de Movilidad Urbana mediante conexiones con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de estaciones ferroviarias como Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.
Con este proyecto, la Ciudad incorpora un nuevo modelo de transporte urbano que combina electrificación, conectividad e infraestructura inteligente. La apuesta oficial es que el TramBus se convierta en una alternativa de alta capacidad para los desplazamientos transversales, reduciendo los tiempos de viaje y fortaleciendo la integración entre los distintos medios de transporte público.