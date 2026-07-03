TramBus en Buenos Aires: cómo será el nuevo transporte eléctrico de la ciudad

Las unidades fueron fabricadas en Argentina e incorporan tecnología de asistencia a la conducción. Entre sus sistemas se destacan el monitoreo del conductor (DMS), el paquete ADAS con alertas de colisión frontal, detección de peatones y control de puntos ciegos, además de espejos digitales, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

Los vehículos también ofrecerán prestaciones orientadas a mejorar la experiencia de los pasajeros. Contarán con aire acondicionado, conexión WiFi, puertos USB para carga de dispositivos, información visual en tiempo real y sistema multipago. Asimismo, todas las unidades serán accesibles mediante piso bajo, rampas y espacios destinados a personas con movilidad reducida.

El funcionamiento del TramBus estará respaldado por carriles exclusivos y preferenciales, junto con un sistema de semáforos inteligentes que otorgará prioridad de paso en las principales intersecciones. El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, aseguró que las primeras unidades ya están listas y que 51 de los 72 paradores previstos se encuentran en construcción.

La implementación del nuevo corredor también implicará modificaciones en la circulación de varias calles y avenidas de Caballito. Entre los principales cambios figuran nuevos sentidos únicos para las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón, además de ajustes en arterias como Felipe Vallese, Ambrosetti y Balcarce para adecuarlas al recorrido del servicio.

Cuando entre en funcionamiento, la línea T1 conectará los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo hasta llegar a Aeroparque. El recorrido tendrá paradas cada 500 metros e integrará el Sistema Integrado de Movilidad Urbana mediante conexiones con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de estaciones ferroviarias como Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz.

Con este proyecto, la Ciudad incorpora un nuevo modelo de transporte urbano que combina electrificación, conectividad e infraestructura inteligente. La apuesta oficial es que el TramBus se convierta en una alternativa de alta capacidad para los desplazamientos transversales, reduciendo los tiempos de viaje y fortaleciendo la integración entre los distintos medios de transporte público.