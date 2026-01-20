Mendoza: Murió el primer paciente con gripe A H3N2 del país

“Su muerte fue esta mañana muy temprano. Sabíamos que el paciente tenía una infección por esta gripe H3N2 y que sus patologías previas, sus condiciones de base, fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”, explicó Montenegro en diálogo con MDZ Radio. Consultada sobre si se trata del primer caso fatal a nivel nacional, afirmó: “Hasta donde yo tengo conocimiento, así es”.

El paciente era un ciudadano español que residía desde hacía unos 20 años en Europa y había arribado a Mendoza en un vuelo proveniente de ese continente para visitar familiares. Según indicó la directora del hospital, el hombre había recibido la vacuna antigripal en España, aunque remarcó que sus enfermedades preexistentes fueron determinantes en la evolución del cuadro.

El hombre ingresó al Hospital Carrillo el 17 de diciembre y fue tratado bajo estrictos protocolos de aislamiento durante los primeros días, considerados el período de mayor incubación y contagio. Además, se realizó un seguimiento de todos los contactos estrechos, incluidos familiares y personas que viajaron con él. “La familia, ninguno de sus miembros, ni los que viajaron con él, ni los que los alojaron acá en Mendoza, tuvieron síntomas”, detalló Montenegro.

La directora explicó que en pacientes con enfermedades crónicas el virus puede generar un escenario de mayor vulnerabilidad. “Empieza a complicar, la neumonía se suele hacer bacteriana y comienza a descompensar esas otras patologías que el paciente tenía en forma crónica”, describió sobre el mecanismo que puede derivar en un desenlace fatal.

Tras el caso, las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la vacunación antigripal como principal herramienta de prevención. “La vacunación evita estas complicaciones fatales, pero las tasas actuales no son las óptimas ni las ideales”, advirtió Montenegro. La vacuna está indicada para niños con patologías de riesgo, embarazadas, personas mayores de 50 o 55 años con comorbilidades y todos los mayores de 65 años.

Por último, la directora señaló que actualmente no hay otros pacientes internados en el Hospital Carrillo por gripe A H3N2, aunque el caso encendió una señal de alerta de cara a la próxima temporada invernal y la necesidad de reforzar las medidas preventivas, como la higiene de manos, la ventilación de ambientes y la vacunación anticipada.