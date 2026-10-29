Santiago Bausili habló otra vez sobre el oro del Banco Central y proyectó una mejora de la economía

En otro tramo, explicó que la restricción a cierta información es porque se encuentra bajo confidencialidad por distintos parámetros. "Se puede apostar en contra si se conoce esa información confidencial, que resulte en una pérdida patrimonial para el Banco Central", precisó y añadió que si se conocían los traslados del oro iba a resultar una maniobra “irresponsable”.

En su último informe, la AGN sostuvo que el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones, debido a una especulación con el precio internacional del oro. Según su presidente, Juan Manuel Olmos, la autoridad monetaria “erró en el cálculo” y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables.

El escenario económico, según el BCRA

En el informe difundido sobre el tercer trimestre del año, el Banco Central reconoció que la actividad económica cayó en ese período, aunque de cara al cuarto y último del año prevé una expansión. “Creemos que la situación que tenemos ahora, que se construyó en los últimos dos años y medio, junto a lo que se sigue construyendo, contribuye mucho a que no experimentemos shocks como los que experimentamos en el pasado”, comentó Bausili.

A su vez, la autoridad monetaria buscó llevar tranquilidad de cara al año electoral y enfatizó que la economía llegará más preparada dado que “se construye una base con fundamentos que hace que los incentivos desaparezcan”.

“En una economía donde van tres trimestres de superávit de cuenta corriente, con récord histórico de superávit comercial, donde no vemos un desequilibrio en el mercado monetario, es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga el impacto que tuvo en el pasado”, detalló Bausili.