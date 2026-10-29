Santiago Bausili habló otra vez sobre el oro del Banco Central y proyectó una mejora de la economía

El titular del BCRA ofreció una conferencia de prensa. Apuntó contra el último informe publicado por la Auditoría General de la Nación y se refirió al escenario de la actividad económico.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, volvió a referirse este jueves a la polémica que se desató por la ubicación y la tenencia del oro de la autoridad monetaria, a la que calificó como una “politización” por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) y reafirmó su posición sobre el metal.
La problemática surgió tras el último balance de la AGN en base a los estados contables del BCRA, con fecha al 31 de diciembre de 2025. Ante eso, la entidad defendió las operaciones y la tenencia que posee sobre el oro. De acuerdo a los datos, son 1.984.960 onzas troy de oro que figuran entre la bóveda del BCRA y el Banco de Suiza.
"Eso no cambió desde 2011 y fue auditado por tres niveles distintos", señaló Bausili, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) del tercer trimestre del año, junto al vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
Respecto a los resultados de pérdidas que expone el informe de la AGN, Bausili comentó que lo que cambió fue la composición, no la cantidad del metal, y explicó en qué se basó la operación denominada como 'collar', que consiste en comprar una opción de venta (put) para limitar el riesgo de pérdidas si el precio cae, y vender una opción de compra (call) para financiar esa protección. "El Banco Central no tiene nada en Inglaterra y no hay ninguna cuenta en el Banco de Inglaterra", aclaró.
En otro tramo, explicó que la restricción a cierta información es porque se encuentra bajo confidencialidad por distintos parámetros. "Se puede apostar en contra si se conoce esa información confidencial, que resulte en una pérdida patrimonial para el Banco Central", precisó y añadió que si se conocían los traslados del oro iba a resultar una maniobra “irresponsable”.
En su último informe, la AGN sostuvo que el Banco Central perdió más de US$ 1.000 millones, debido a una especulación con el precio internacional del oro. Según su presidente, Juan Manuel Olmos, la autoridad monetaria “erró en el cálculo” y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables.
En el informe difundido sobre el tercer trimestre del año, el Banco Central reconoció que la actividad económica cayó en ese período, aunque de cara al cuarto y último del año prevé una expansión. “Creemos que la situación que tenemos ahora, que se construyó en los últimos dos años y medio, junto a lo que se sigue construyendo, contribuye mucho a que no experimentemos shocks como los que experimentamos en el pasado”, comentó Bausili.
A su vez, la autoridad monetaria buscó llevar tranquilidad de cara al año electoral y enfatizó que la economía llegará más preparada dado que “se construye una base con fundamentos que hace que los incentivos desaparezcan”.
“En una economía donde van tres trimestres de superávit de cuenta corriente, con récord histórico de superávit comercial, donde no vemos un desequilibrio en el mercado monetario, es difícil creer que el impacto de un evento nuevo tenga el impacto que tuvo en el pasado”, detalló Bausili.
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