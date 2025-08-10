Seis de cada diez automovilistas cambiaron a seguros más baratos

El director ejecutivo de la entidad, Daniel Salazar, explicó que el costo del seguro no depende únicamente del valor del vehículo, sino de una combinación de factores que se encarecieron notablemente. Entre ellos, mencionó el aumento de robos -que obliga a las compañías a cubrir más siniestros., la mayor litigiosidad y el incremento de las indemnizaciones en casos de responsabilidad civil, y la dificultad para conseguir repuestos, cuyos precios crecieron incluso por encima de los autos 0 km.

“Con la prima, con el precio del seguro, lo que se hace es un fondo para pagar siniestros”, detalló Salazar en diálogo con Radio Rivadavia. “Si a mí me roban un auto de un millón de pesos, voy a pagar un millón como asegurador. Si roban uno de diez millones, pagaré diez millones. En responsabilidad civil, cuanto más aumentan las sentencias, más tengo que subir el seguro”, agregó.

La situación del sector se ve reflejada en casos críticos como el de Orbis, que atraviesa una etapa de autoliquidación, y La Nueva, que está inhibida y tiene prohibido emitir nuevas pólizas. Sin embargo, Salazar aclaró que esta problemática puntual está más vinculada a mercados en retroceso, como el de taxis y remises, que a una crisis generalizada del seguro automotor.

En ese contexto, entre el 50% y el 60% de los asegurados optó por pólizas más básicas para reducir costos. “Es notable la baja de gente que tenía seguros más altos y ahora elige coberturas más limitadas”, concluyó Salazar.