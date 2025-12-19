El Aeroparque Jorge Newbery alcanzó un récord histórico en 2025

Este crecimiento, que marca un aumento de más del 20,9% respecto al año anterior, plantea un desafío que se proyecta hacia el próximo 2026.

Los números

La terminal aérea porteña registró el récord histórico de pasajeros en un solo mes con 1.568.072 personas en julio de 2025, así como el mayor volumen de pasajeros internacionales en un mes, con 469.746 viajeros en ese mismo período.

image

Además, el 10 de noviembre se contabilizó el mayor flujo de pasajeros internacionales en un día, con 18.325 personas, mientras que el 11 de abril se alcanzó el récord absoluto de pasajeros diarios, con 59.337 usuarios.

El 25 de julio, el aeropuerto operó 429 vuelos comerciales en una sola jornada, estableciendo una nueva marca para la terminal.

Nuevas obras

El Aeroparque Jorge Newbery es la principal terminal aérea argentina, con operaciones de Aerolíneas Argentinas, Jetsmart, Flybondi, Gol, Latam, Sky, Avianca y Paranair, conectando con destinos nacionales y regionales

Para responder a esta demanda creciente, Aeropuertos Argentina puso en marcha un plan integral de infraestructura y tecnología orientado a mejorar la calidad del servicio, optimizar la conectividad nacional e internacional, y potenciar tanto el turismo como el desarrollo económico local.

En el sector llamado “lado aire” es una obra que demandó una inversión de USD 27 millones y que permitirá mayor flexibilidad operativa y una mejor experiencia para los pasajeros.

Esta ampliación suma 17.000 metros cuadrados a la plataforma, alcanzando un total de 66.000 metros cuadrados y completando las remodelaciones iniciadas en 2023.