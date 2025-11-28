Suben casi 15% los colectivos en la Provincia desde diciembre

El incremento fue oficializado este viernes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde el Gobierno de Axel Kicillof dispuso una actualización extraordinaria destinada a recomponer los ingresos del sistema de transporte y reducir la dependencia de los subsidios.

La medida alcanza a las líneas provinciales que operan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia de los servicios que dependen de Nación o de la administración porteña, estas líneas responden al cuadro tarifario fijado por la Gobernación.

El ajuste surge de aplicar el mecanismo mensual que combina el índice de inflación del Gran Buenos Aires -2,4% en octubre, según el INDEC- más un adicional del 2%, pero sumando esta vez un 10% extra considerado necesario para “recomponer los ingresos del sistema”.

Según se explicó oficialmente, este refuerzo tarifario apunta a afrontar los mayores costos operativos que enfrentan las empresas concesionarias, como el aumento del combustible, el mantenimiento de las unidades y la actualización del parque automotor. Al incrementar la recaudación por boleto, la Provincia busca disminuir los aportes del Régimen de Compensaciones Tarifarias.

Cuánto costará viajar desde diciembre

Con el aumento del 14,8%, el cuadro tarifario para los colectivos bonaerenses queda de la siguiente manera: el tramo de 0 a 3 kilómetros pasará de $624,14 a $717,09; el de 3 a 6 km, de $681,35 a $782,83; el de 6 a 12 km, de $737,29 a $847,10; el de 12 a 27 km, de $789,59 a $907,18; y el tramo de más de 27 km, de $833,18 a $957,27.

El impacto es aún mayor para quienes abonen el viaje con una tarjeta SUBE no registrada, donde el sistema no aplica los beneficios correspondientes y el boleto se encarece de manera significativa. En estos casos, el primer tramo (0 a 3 km) pasará de $992,38 a $1.140,17, mientras que los valores superiores también superarán ampliamente los $1.200, $1.300 y $1.400 según la distancia.

Beneficiarios del Atributo Social

La actualización mantiene los beneficios del Atributo Social, que permite a los sectores más vulnerables pagar una tarifa reducida. A partir de diciembre, el boleto social será de $296,30 para el primer tramo; $330,08 para 3 a 6 km; $355,50 para 6 a 12 km; $380,96 para 12 a 27 km; y $406,23 para más de 27 km.

Este esquema diferenciado busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los usuarios con menores ingresos, en un contexto en el que el costo del transporte se convierte en un componente cada vez más relevante dentro de los presupuestos familiares.