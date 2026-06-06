Casi la mitad de las empresas tuvo problemas financieros y preocupa la caída del consumo

La situación aparece con mayor intensidad entre las pequeñas y medianas empresas. Más de la mitad de las pymes relevadas afirmó haber vendido menos que en el trimestre anterior y el 43,9% reconoció una caída en la producción.

Las dificultades operativas se trasladaron además al plano financiero. El 44,9% de las empresas señaló haber tenido problemas para afrontar al menos uno de sus compromisos de pago, ya sea impuestos, proveedores, servicios, obligaciones financieras o salarios.

Dentro de ese grupo, un 6,1% admitió atrasos simultáneos en todos esos rubros, uno de los niveles más altos registrados en los últimos años. Los mayores inconvenientes se concentraron en el pago de impuestos y proveedores, mientras que muchas compañías debieron recurrir a mayor endeudamiento o financiamiento de corto plazo.

La encuesta también detectó un crecimiento de la preocupación por la competencia de productos importados. El 15,6% de las empresas ubicó este factor como su principal problema, una proporción significativamente superior a la observada un año atrás, cuando el tema tenía una incidencia mucho menor en las consultas sectoriales.

En cuanto a las perspectivas, más de siete de cada diez firmas consideran que la situación de su sector es peor que la de hace un año y casi dos tercios creen que la economía argentina también se deterioró respecto de 2025. Aunque el Monitor de Desempeño Industrial mostró una mejora y alcanzó los 43,5 puntos, el indicador sigue por debajo del umbral de 50 puntos que marca la expansión de la actividad, lo que refuerza la percepción de una recuperación más lenta de lo esperado.