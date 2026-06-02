La línea de colectivos 181, con nuevo dueño

La línea 182, que une Parque Avellaneda con Ramos Mejía, El Palomar y José C. Paz contaba en diciembre con 4 ramales. Pero en enero sorpresivamente desaparecieron dos: los que unían Parque Avellaneda con El Palomar por Villa Basso y por Emaus. En marzo reapareció el último, pero con servicio recortado entre Ramos Mejía y El Palomar, al tiempo que de los otros dos ramales, la mayoría de los servicios no llega a Parque Avellaneda, sino que termina en Liniers.

La línea 136, que en teoría une Primera Junta con Parque San Martín (en Merlo), Marcos Paz y Navarro muestra cambios constantes de recorridos y frecuencias, al punto que actualmente los servicios a Navarro salen de Merlo. Por otra parte, la línea 322, que unía Marcos Paz con Merlo, en los últimos días fue prolongada hasta Morón y luego hasta Ramos Mejía, imitando el recorrido de la línea 136, en lo que aparece un aprovechamiento de la disparidad tarifaria: mientras el boleto mínimo en la 136 (de jurisdicción nacional) es de 714 pesos, en la 322 (de jurisdicción provincial) es de 1015,61 pesos, siempre con SUBE registrada.

Una situación similar ocurre con la línea 163, que debería unir Primera Junta con San Miguel, pero que en la práctica sale de Liniers. En el verano se extendió hasta Ruta 202 y Panamericana, pero ahora llega nuevamente hasta San Miguel. Y recientemente apareció un ramal de la línea 303 -línea que une Morón con Panamericana y avenida Henry Ford- que entre Camino del Buen Ayre y San Miguel, imita el recorrido de la 163, pasando por las estaciones Bella Vista y Muñiz.

Pero mientras hay líneas que extienden sus servicios, otra recorta dramáticamente su frecuencia. Se trata de la 326, donde el ramal Haedo-Tropezón estaría a cargo de apenas dos unidades, con una frecuencia de media hora, el ramal Morón-avenidas General Paz y Beiró con 3 -a las que se suman 2 del fraccionado desde Ramos Mejía- y el ramal Ramos Mejía-Pablo Podestá con 5, lo que ha llevado a los usuarios a buscar otro medio de transporte, con la consiguiente caminata de varias cuadras. Varios coches de la 326 aparecen haciendo el servicio del recorrido extendido de la línea 322.

Los servicios fraccionados parecen ser, en tanto, el rasgo distintivo del Grupo Metropol: hay unidades de la línea 182 que solamente circulan entre Ramos Mejía y El Palomar, mientras que también hay internos de la línea 302 que de Moreno no llegan a Liniers, sino a Ramos Mejía. Además de las citadas, Metropol tiene a su cargo las líneas 194, 195, 228, 237, 276, 310, 327, 336, 365, 293, 448, 503, 504, 507, 510, 671 y 741, con recorridos que llegan hasta La Plata, Zárate-San Nicolás y Luján.