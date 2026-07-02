Llegó BAX, la Inteligencia Artificial de la Ciudad para agilizar los trámites de los porteños

Para aquellas gestiones que requieran acciones dentro de la aplicación, los usuarios pueden continuar la conversación mediante el chat integrado. Para acceder hay que usar la cuenta de miBA, el sistema de identidad digital de la Ciudad.

“Lo que antes llevaba 15 minutos o más, hoy lo resolvés en un minuto. Cuando ganás tiempo, cuando las cosas son más simples, cuando todo está más ordenado y en un solo lugar, cuando todo eso pasa, sin duda, vivís mejor. Y esto recién empieza”, sostuvo el Jefe de Gobierno. Y completó: “No queremos una Ciudad más tecnológica porque sí. Queremos una Ciudad más abierta, más moderna, integrada y fácil para vos. La Ciudad de la innovación es la que devuelve más tiempo a sus vecinos porque tiene un Estado eficiente y ordenado”.

BAX también permite gestionar turnos, acceder a documentos y credenciales digitales –partidas de nacimiento, certificado de vacunación, etc–, realizar reclamos urbanos adjuntando imágenes, consultar el estado de gestiones, y conocer eventos y actividades culturales a través de LINDA, la agenda cultural de la Ciudad.

“Este lanzamiento representa una nueva manera de vincularse con la Ciudad. Queremos que los vecinos encuentren en una sola aplicación todo lo que necesitan para realizar gestiones, acceder a servicios e informarse con una experiencia más simple, cercana y personalizada”, dijo el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola.

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Cómo usar BAX:

Descarga y registro: se encuentra como "BAX, la IA de la Ciudad" en Google Play o App Store. Al descargarla, hay que crear una cuenta validando la identidad en miBA (nivel 3) para sincronizar todos los documentos digitales. Se puede usar la clave actual de miBA.

Texto o dictado por voz: en la pantalla principal está chat de IA: se puede pedir turnos, reclamar por un bache mandando una foto, o consultar cortes de tránsito usando lenguaje natural o notas de voz.

Documentos: en la pestaña "Documentos" figuran todas las credenciales unificadas; en la sección "Actividad" se pueden seguir los trámites en tiempo real y en "Accesos rápidos", la agenda cultural o el estado del subte.

Mediante una disposición de Jorge Macri, la Ciudad ya impulsa un plan de IA con una estrategia estructurada y una implementación escalable para todas las áreas de gobierno.

El Hub de IA está conformado por las principales áreas estratégicas del Gobierno porteño, aquellas que tienen contacto directo y cotidiano con los vecinos: la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Agencia Gubernamental de Control, la Dirección General de Infracciones, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y las líneas telefónicas de la Ciudad, entre otras.

Por ejemplo, ya se formaron en IA más de 30.000 docentes de todos los niveles y modalidades educativas: es una de las experiencias de capacitación más importantes de la región. Las propuestas incluyen cursos con certificación internacional y encuentros sincrónicos y asincrónicos. Los chicos de primaria y secundaria de las escuelas porteñas aprenden sobre la Inteligencia Artificial, acompañados por los docentes, como una herramienta para explorar y promover habilidades.

A fin de año, la gestión tributaria sumará dos desarrollos basados en IA generativa. Debutará el Asistente Tributario Conversacional, un canal enfocado en los contribuyentes. Se implementará IA en los procesos fiscales para asistir en el análisis de dictámenes, sumarios y recursos jerárquicos. Este sistema interno contará con validación humana y permitirá reducir los pasos manuales y tiempos, manteniendo un 100% de precisión auditada en montos y fechas.

En Desarrollo Urbano, un área clave para el crecimiento equilibrado de la Ciudad, la incorporación de IA en los trámites permitirá reducir trabas burocráticas y agilizar la gestión. Un chatbot hará un primer filtrado, detectará documentación faltante u otras inconsistencias. Luego, la IA analizará los planos y los cruzará con los códigos urbanísticos para identificar errores y generar un informe técnico preliminar. Se reducen los errores manuales y los plazos administrativos, y el analista deja de recibir un expediente sin procesar y pasa a actuar como revisor y validador del trabajo realizado por la IA, concentrándose en los casos que requieren interpretación, criterio técnico y análisis de fondo.

Y este año el Gobierno porteño propuso además la creación del Distrito IA, que deberá aprobar la Legislatura. El plan busca reconvertir el microcentro en un polo tecnológico regional y transformar los edificios vacíos en un ecosistema de innovación. A través de exenciones impositivas y créditos blandos del Banco Ciudad, atraerá a startups, universidades y centros de investigación.

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https://apps.apple.com/ar/app/bax-la-ia-de-la-ciudad/id6755828845

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