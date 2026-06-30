Avanza la nueva Autopista Dellepiane: la Ciudad construyó cuatro puentes y habilitó la colectora Norte

Uno de los principales objetivos del proyecto es dar continuidad a las colectoras de la autopista, que durante décadas permanecieron interrumpidas por el trazado de las vías del ferrocarril Belgrano Sur y la falta de infraestructura, una situación que provocaba importantes congestionamientos de tránsito. Incluso, las colectoras finalizaban 600 metros antes de la avenida General Paz.

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La construcción de cuatro nuevos puentes, dos ferroviarios sobre las vías del Belgrano Sur, el nuevo puente peatonal de Piedrabuena y otro sobre la calle Río Negro, permitió avanzar con la ejecución de las nuevas calzadas de ambas colectoras.

En paralelo continúan las obras de la nueva colectora Sur, destinada a canalizar el tránsito en dirección al centro de la Ciudad. Por su mayor extensión, su finalización está prevista para el mes de agosto.

El plan de Autopista Parque Dellepiane

WhatsApp Image 2026-06-30 at 13.19.24 (2) Imagen de la nueva Autopista Dellepiane. (Foto: GCBA)

También avanzan los trabajos para mejorar los accesos y egresos de la autopista, con el objetivo de brindar una circulación más segura y fluida. Estas tareas incluyen el recambio integral de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto.

Además, en el centro de la autopista se construye un corredor exclusivo para colectivos que unirá la avenida Piedrabuena con el Metrobus de la Autopista 25 de Mayo. Será de doble sentido, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón para reforzar la seguridad vial.

El proyecto también contempla la construcción de nuevas pasarelas elevadas que facilitarán el acceso seguro a los paradores y la conexión entre ambos lados de la autopista. Las estructuras dispondrán de señalización, iluminación y rampas para garantizar la accesibilidad.

Una vez concluida la transformación de la Dellepiane, la Ciudad avanzará con la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros que incluirá espacios deportivos, pista de atletismo, juegos recreativos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.