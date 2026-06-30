Avanza la nueva Autopista Dellepiane: la Ciudad construyó cuatro puentes y habilitó la colectora Norte

La apertura forma parte de la transformación integral de la Dellepiane, que será la primera autopista parque de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad habilitó la nueva colectora Norte de la Autopista Dellepiane con sentido hacia la avenida General Paz. La traza cuenta con dos carriles y se extiende desde la calle Timoteo Gordillo hasta la avenida Piedrabuena, en el barrio de Villa Lugano.
La apertura representa un nuevo avance en el proyecto de transformación integral de la Dellepiane, que busca modernizar la infraestructura vial y mejorar la conectividad de la zona sur de la Ciudad. Además, la obra convertirá a la autopista en la primera autopista parque porteña.
La iniciativa beneficiará de manera directa a más de 200.000 automovilistas que circulan diariamente por la Dellepiane, a unos 63.000 vecinos de la zona y a alrededor de 15.000 usuarios del transporte público.
“Esta no es una obra más: es la obra pública activa más importante de todo el país. Vamos a transformar a la Dellepiane en la primera autopista parque de la Ciudad, combinando conectividad con más espacio verde. El impacto va a ser enorme, porque va a mejorar sustancialmente el acceso de quienes entran a Buenos Aires desde el sur y también beneficia a los vecinos, es una autopista estratégica", afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la habilitación, acompañado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella.
Uno de los principales objetivos del proyecto es dar continuidad a las colectoras de la autopista, que durante décadas permanecieron interrumpidas por el trazado de las vías del ferrocarril Belgrano Sur y la falta de infraestructura, una situación que provocaba importantes congestionamientos de tránsito. Incluso, las colectoras finalizaban 600 metros antes de la avenida General Paz.
La construcción de cuatro nuevos puentes, dos ferroviarios sobre las vías del Belgrano Sur, el nuevo puente peatonal de Piedrabuena y otro sobre la calle Río Negro, permitió avanzar con la ejecución de las nuevas calzadas de ambas colectoras.
En paralelo continúan las obras de la nueva colectora Sur, destinada a canalizar el tránsito en dirección al centro de la Ciudad. Por su mayor extensión, su finalización está prevista para el mes de agosto.
También avanzan los trabajos para mejorar los accesos y egresos de la autopista, con el objetivo de brindar una circulación más segura y fluida. Estas tareas incluyen el recambio integral de defensas laterales y la instalación de amortiguadores de impacto.
Además, en el centro de la autopista se construye un corredor exclusivo para colectivos que unirá la avenida Piedrabuena con el Metrobus de la Autopista 25 de Mayo. Será de doble sentido, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón para reforzar la seguridad vial.
El proyecto también contempla la construcción de nuevas pasarelas elevadas que facilitarán el acceso seguro a los paradores y la conexión entre ambos lados de la autopista. Las estructuras dispondrán de señalización, iluminación y rampas para garantizar la accesibilidad.
Una vez concluida la transformación de la Dellepiane, la Ciudad avanzará con la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros que incluirá espacios deportivos, pista de atletismo, juegos recreativos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos peatonales y bicisendas.