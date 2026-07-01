32 años del atentado a la AMIA: el compromiso de Jorge Macri en el mes de la memoria

“El antisemitismo no tiene lugar en la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri a 32 años del atentado a la AMIA.
En el Encuentro Federal por el “Mes de la Memoria” que reunió a funcionarios e intendentes de todo el país, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo que “en la Ciudad el antisemitismo no tiene lugar” y reclamó verdad y justicia. El 18 de este mes se cumplen 32 años del atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina.
Macri firmó una declaración conjunta en la que se compromete a impulsar acciones para visibilizar la impunidad en la causa AMIA, reafirmar la exigencia de justicia y mantener vivo el homenaje a las 85 personas asesinadas y a los más de 300 heridos en el atentado en Pasteur 633.
El “Mes de la Memoria” es una iniciativa que se desarrolla durante los 30 días previos al aniversario del atentado para fortalecer la memoria, la reflexión y el compromiso colectivo frente a la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y toda forma de violencia y discriminación.
“Esta Ciudad lleva la marca de una identidad tocada por el dolor de las víctimas y los familiares de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La impunidad duele aún más cuando se confunde con el olvido. No olvidamos nuestras marcas. Son huellas de una historia que no vamos a permitir que se repita. Por eso, sostenemos y renovamos con firmeza nuestro pedido de Justicia”, afirmó Jorge Macri en la sede central de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Balvanera.
Encabezaron el encuentro el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza; el gran rabino de AMIA, Eliahu Hamra; el presidente del Vaad Hakehilot de la AMIA, Marcos Cohen, y representantes de la comunidad judía. El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.
“Cada vez que una comunidad es perseguida por su identidad, se debilita la libertad de todos. No vamos a permitir que eso suceda. Por eso, lo decimos con firmeza: en esta Ciudad, el antisemitismo no tiene lugar”, agregó Jorge Macri.
El encuentro se desarrolló con el lema “Hoy no podemos perder la memoria”: la declaración conjunta puso de manifiesto que la demanda de justicia y el rechazo a la impunidad no constituyen el reclamo de una ciudad en particular, sino que es una causa que interpela y compromete al conjunto de la sociedad argentina.
La ceremonia empezó en la plaza seca de la AMIA, donde se encendieron velas en memoria de las víctimas y se realizó un minuto de silencio. Luego se hizo la tradicional "foto de familia" frente al monumento de Yaacov Agam, inaugurado en 1998, semanas antes de la reinauguración del nuevo edificio tras el atentado. Este monumento simboliza el compromiso permanente con la memoria y el reclamo de justicia.
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