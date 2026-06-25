La Ciudad ratifica su apoyo a las Pymes con una importante agenda de incentivos y alivio fiscal

Y repasó la batería de medidas para aliviar la carga sobre los comerciantes y productores porteños. Entre los hitos de gestión más destacados, el Jefe de Gobierno resaltó la reciente creación del Régimen de Incentivo para la Mediana e Inversión de la Ciudad de Buenos Aires (RIMI-CABA), que impulsa la radicación y expansión de capitales locales.

“Seguimos bajando impuestos, eliminando leyes inútiles y desterrando regulaciones absurdas para que puedan competir con más libertad y hacer lo que mejor saben hacer, que es conquistar mercados y desafiarse a sí mismos. Es fundamental que desde el Estado recuperemos el sentido común”, afirmó Jorge Macri. Y destacó la importancia de que al privado le vaya bien porque así le va a ir bien a la Ciudad y al país.

También puso de relieve que el desarrollo económico requiere de un entorno seguro y ordenado porque gobernar implica tomar decisiones difíciles. Por eso remarcó la liberación de 670 cuadras que estaban ocupadas por manteros y ferias ilegales: “Sabemos que donde hay orden, hay progreso. Y si hay orden hay libertad y progreso. El espacio público no es para ferias ilegales ni para la venta ilegal. Acá hacemos cumplir la ley. Defendemos a las PyMEs y a los comerciantes que pagan sus impuestos y apuestan por las reglas claras”.

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El Jefe de Gobierno valoró el trabajo junto al Ministerio de Desarrollo Económico y los tres años de agenda ininterrumpida combinando alivio fiscal, capacitación y fortalecimiento de los corredores comerciales. “Esta Ciudad confía en ustedes, se desafía y va para adelante. Los convoco a seguir trabajando juntos, porque cuando a esta Ciudad le va bien, al país también le va bien. Y queremos que al país le vaya bien para que a cada argentino le vaya bien. El esfuerzo, esta vez, tiene que valer la pena”, concluyó.

El Día Internacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se conmemora oficialmente cada 27 de junio. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas en 2017 a partir de una iniciativa impulsada por Argentina.

Bajo el lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”, en el encuentro federal de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se desarrollan paneles de debate para analizar ejes prioritarios como la modernización laboral e impositiva, el consumo, el financiamiento, la productividad y el empleo.