Una familia tipo necesita $ 44.521 por mes para no ser pobre

Tanto la canasta básica total, que marca el límite de la pobreza, como la alimentaria, que establece el tope de la indigencia aumentaron en julio 1,6%, informó el INDEC.

Una familia de cuatro integrantes que no tuvo que pagar alquiler de la vivienda que habita necesitó en julio $18.322 para no caer en la indigencia y $44.521 para no estar debajo de la línea de pobreza, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que reportó en los dos casos un aumento mensual del 1,6%, levemente por debajo de la inflación.