Fuerte aumento del turismo durante el feriado largo

El antecedente más cercano de un fin de semana largo por el 25 de Mayo fue en 2023. En comparación con aquella fecha, cuando el feriado tuvo cuatro días, la cantidad de turistas de este año creció un 9,1%.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 112.385, con un aumento real del 18% frente a 2023. En buena medida esto se dio porque –si bien este año tuvo un día menos– la incidencia de algunos gastos (por ejemplo, el transporte) resultó mayor.

La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total de $ 339.880 millones, un 9,9% menor a 2023, que también se explicó en la menor extensión de este fin de semana.

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Las ciudades más visitadas por los turistas

Las ciudades con grandes eventos deportivos, recitales y actividades masivas fueron las destacadas del fin de semana. Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos: se disputó la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano y hubo recitales y festivales. Por su parte, Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y el rally internacional que movilizaron visitantes, equipos y turistas.

La gastronomía regional y las fiestas populares fueron protagonistas en muchos destinos. Concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias se multiplicaron en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos, generando movimiento en pueblos y en ciudades intermedias.

Los destinos vinculados a la naturaleza y los paisajes continuaron sosteniendo una parte importante del flujo turístico. Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, El Parque Provincial Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno mantuvieron actividad durante todo el feriado.

El turismo urbano también mostró buen desempeño, particularmente en Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco. Además, se desarrolló una intensa agenda cultural, teatral y gastronómica.