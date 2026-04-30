Vaca Muerta impulsa un nuevo modelo de financiamiento público-privado para rutas provinciales

Las obras

A la pavimentación de la Ruta 8 -desde el empalme de Ruta 6 hasta el camino de la Tortuga-, que ya fuera adelantado por el gobernador como la primera obra en financiar, se suma la pavimentación y repavimentación de la RPN°51 (Mari Menuco), entre el empalme con la RPN° 8 y el empalme con la RPN°17. También la repavimentación de la RPN°8, entre el empalme con la RPN° 51 y el empalme con la RPN° 7; la nueva intersección en el empalme de las RPN°7 y RPN°8; y la repavimentación de la RPN°7, en el tramo comprendido entre el límite con la provincia de Río Negro y el empalme con la RPN°8.

Además, dos empresas, Geopark y Harbour Energy, se sumaron al acuerdo del que participan Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy e YPF.

El plan forma parte de una estrategia más amplia con horizonte 2030 que busca acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera con infraestructura acorde, reduciendo tiempos de traslado, costos logísticos y riesgos viales en zonas de fuerte circulación en un ‘ganar – ganar’ con la industria.

Figueroa destacó que el acuerdo “permite acelerar obras que son imprescindibles para el desarrollo” y remarcó el carácter colaborativo del esquema. El fideicomiso permitirá planificar obras de manera sostenida y con previsibilidad financiera.

“Nosotros con distintos esquemas, en una provincia que contaba con 1150 kilómetros de pavimento, ya estamos repavimentando este año 600, y estamos haciendo 850 cincuenta kilómetros de pavimento nuevo en todo el territorio. Estamos modificando totalmente el mapa de rutas neuquino”, remarcó el gobernador.