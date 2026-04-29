El gobernador Juan Pablo Valdés promueve inversiones para el desarrollo productivo de Corrientes

Hacia el cierre del panel, Valdés expresó una mirada optimista sobre el futuro del país. Afirmó que la Argentina que viene será “mucho más sólida”, con una sociedad que demanda eficiencia, planificación, producción y menos confrontación política.

Juan Pablo Valdés, gobernador electo de la provincia de Corrientes. Juan Pablo Valdés, gobernador electo de la provincia de Corrientes.

El rol estratégico del Banco de Corrientes

En sintonía con la presencia del gobernador, el Banco de Corrientes participó de la Expo EFI 2026. Allí, gobernadores, empresarios, funcionarios, consultores y referentes del sector privado debatieron sobre los desafíos de la economía real, las finanzas, las inversiones y la transformación productiva del país.

La presencia del Banco de Corrientes en Expo EFI reforzó su rol como actor estratégico para el desarrollo provincial. La entidad propició la participación de Corrientes en un espacio clave para visibilizar oportunidades de inversión, fortalecer vínculos con el sector privado y posicionar a la provincia dentro de una agenda nacional que mira cada vez más hacia las economías regionales, la infraestructura, la producción y la generación de empleo.

En ese punto, el Banco de Corrientes aparece como una pieza central de la estrategia provincial. Como banca pública provincial, el BanCo no solo acompaña financieramente a familias, empresas y productores, sino que también funciona como una herramienta de desarrollo, capaz de acercar soluciones, impulsar sectores estratégicos y contribuir a que las oportunidades productivas se transformen en inversión concreta.

Además del panel de gobernadores, Expo EFI contó con la participación de especialistas económicos de referencia. Entre ellos, Fausto Spotorno, consultor económico y director de la Escuela de Negocios de la UADE, quien brindó la charla “Perspectivas económicas: ¿Qué esperar y cómo comportarse?” en el workshop de la banca correntina. Su presentación estuvo centrada en el análisis del panorama financiero, las perspectivas económicas, los desafíos de la coyuntura actual y las oportunidades que se abren para empresas, inversores y sectores productivos.

La participación de Spotorno aportó contexto al debate central de Expo EFI: cómo interpretar el nuevo escenario económico argentino y qué decisiones deben tomar los distintos actores públicos y privados frente a un entorno de cambios. En ese mismo clima de análisis, Valdés planteó la necesidad de que las provincias asuman un rol más activo en la construcción de su propio desarrollo.

En Expo EFI 2026, Corrientes volvió a mostrar que tiene una agenda propia para integrarse al crecimiento nacional. Y el Banco de Corrientes, como herramienta financiera e institucional de la provincia, acompañó ese mensaje: desarrollo, producción, inversión y federalismo como pilares para construir más oportunidades para los correntinos.