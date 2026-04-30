Todos los aumentos de mayo: suben tarifas, transporte, alquileres y servicios clave

En paralelo, avanzan las actualizaciones en las tarifas de luz y gas. El Gobierno comenzó a formalizar nuevos aumentos en las boletas de mayo, aunque sin un porcentaje uniforme, ya que dependen del nivel de segmentación de subsidios y de los cuadros tarifarios de cada distribuidora. En este contexto, el impacto será dispar según el tipo de usuario y el consumo.

Movilidad: transporte público, VTV y combustibles

El transporte público en el AMBA tendrá un nuevo aumento de tarifas del 5,4%. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo (hasta 3 km) pasará de $715,24 a $753,74; los tramos de 3 a 6 km costarán $837,52; de 6 a 12 km, $902,04; y los recorridos más largos llegarán a $966,61. En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo se ubicará en $918,35, con tramos más extensos que superarán los $1000.

El subte también aumentará en la misma proporción: el viaje pasará de $1414 a $1490 para quienes tengan la SUBE registrada, mientras que los usuarios sin nominalizar pagarán $2369,10, marcando una brecha significativa.

lacroze El boleto de subte sube a $1490 en mayo, con una brecha marcada para quienes no tengan la SUBE registrada.

A esto se suma la suba del 28% en la VTV en la Ciudad. El costo para automóviles se elevará a $96.968 (desde $75.756) y para motos a $36.459 (desde $28.484). En lo que va de 2026, el trámite acumula un incremento cercano al 53%.

En combustibles, el Gobierno aplicará una actualización parcial del 0,5% en los impuestos. Esto implicará un traslado a los surtidores: en la nafta, el tributo sube alrededor de $10,398 por litro más $0,637 por el impuesto ambiental, mientras que en el gasoil los incrementos combinados superan los $9 por litro, con adicionales según la región. Parte del ajuste total fue diferido para junio, con el objetivo de moderar el impacto en precios.

Gastos del hogar: alquileres, prepagas y comunicaciones

Los alquileres volverán a ajustarse en mayo con diferentes porcentajes según el tipo de contrato. Aquellos regidos por la antigua ley tendrán aumentos en torno al 32%, siguiendo la evolución del Índice de Contratos de Locación (ICL), que muestra una desaceleración respecto de meses anteriores. En contratos más recientes, con actualización anual por inflación, las subas pueden alcanzar el 33,38%. En tanto, los acuerdos bajo la ley 27.737, con ajustes semestrales por el Coeficiente Casa Propia, registrarán incrementos cercanos al 15,11%.

alquileres Los contratos de alquiler vuelven a ajustarse con subas que pueden superar el 30%, según el tipo de actualización.

En el caso de la medicina prepaga, las cuotas subirán entre 3,1% y 3,4%. Hospital Italiano aplicará un 3,1%, Galeno un 3,2% y OSDE un 3,3%, mientras que otras empresas como Swiss Medical, Avalian, Prevención Salud o Sancor Salud se ubicarán en torno al 3,4%. En algunas regiones, como la Patagonia, los aumentos pueden ser mayores debido a los costos diferenciales del sistema sanitario.

Por último, los servicios de internet, cable y telefonía también tendrán ajustes. Las empresas del sector ya anticiparon incrementos de alrededor del 4,5%, que variarán según el servicio contratado y la operadora.

En conjunto, la simultaneidad de estos aumentos en rubros esenciales -tarifas, transporte, vivienda y salud- anticipa un nuevo impacto en el índice de precios y refuerza la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.