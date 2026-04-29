Economía |

Carlos Melconian criticó el plan económico: "El dinero no alcanza"

El economista volvió a arremeter contra la gestión de Javier Milei y se refirió a la falta de "productividad real" y a la caída del poder adquisitivo del salario.

El economista Carlos Melconian fue duramente crítico con el plan económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que “el dinero lo alcanza” y que “apenas se puede llegar a fin de mes”.

“El éxito de un programa económico se mide en la microeconomía. Sin productividad real, la recuperación del poder adquisitivo es un proceso lento que no admite atajos ni populismos”, aseguró en diálogo con Radio Rivadavia.

El economista aseguró que en el contexto actual “el salario no le va a ganar a la inflación. A la gente apenas le alcanza para llegar a fin de mes. No se mete en cuotas porque no las puede pagar”, sostuvo.

También manifestó que el fracaso del modelo se debe a un “mix” entra la economía, incluyendo lo que consideró "la apertura apresurada del cepo" cambiario, y las decisiones políticas que se tomaron en los últimos tiempos.

Además, "en Argentina debe terminar que un gobierno llega pobre y se va rico", sostuvo el economista en otro tramo de la entrevista.

Embed

Melconian le respondió a Caputo por sus críticas hacia la devaluación

El economista Carlos Melconian cruzó hace unos días al ministro de Economía, Luis Caputo, tras sus críticas hacia aquellos analistas que piden una devaluación en el país.

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo soltó un exabrupto sobre los economistas que afirman que devaluar es la única solución para volver competitiva a la Argentina.

ADEMÁS: Poco serio: Esteban Paulón apareció con una máquina de pochoclos en Diputados

“Cuando piensan que la solución es devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”, había lanzado Caputo. Ante esta acusación, el expresidente del Banco Nación le respondió al titular del Palacio de Hacienda, utilizando la misma frase para referirse a la situación.

“A mi me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos que no tienen que ver con la propuesta de devaluar. Que miren un poco alrededor que tienen un montón para cagar a patadas”, expresó Melconian.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados