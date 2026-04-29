Carlos Melconian criticó el plan económico: "El dinero no alcanza"

También manifestó que el fracaso del modelo se debe a un “mix” entra la economía, incluyendo lo que consideró "la apertura apresurada del cepo" cambiario, y las decisiones políticas que se tomaron en los últimos tiempos.

Además, "en Argentina debe terminar que un gobierno llega pobre y se va rico", sostuvo el economista en otro tramo de la entrevista.

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Melconian le respondió a Caputo por sus críticas hacia la devaluación

El economista Carlos Melconian cruzó hace unos días al ministro de Economía, Luis Caputo, tras sus críticas hacia aquellos analistas que piden una devaluación en el país.

Durante su disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo soltó un exabrupto sobre los economistas que afirman que devaluar es la única solución para volver competitiva a la Argentina.

“Cuando piensan que la solución es devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”, había lanzado Caputo. Ante esta acusación, el expresidente del Banco Nación le respondió al titular del Palacio de Hacienda, utilizando la misma frase para referirse a la situación.

“A mi me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos que no tienen que ver con la propuesta de devaluar. Que miren un poco alrededor que tienen un montón para cagar a patadas”, expresó Melconian.