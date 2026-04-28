Aumentan los pasajes aéreos por la suba de las tasas de seguridad aeroportuaria

Javier Milei tuvo una tajante definición sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas. La ANAC hizo oficial el aumento.

“La actualización responde al nivel necesario para recomponer el financiamiento del sistema, dotarlo adecuadamente y asegurar el cumplimiento de sus funciones, en línea con las exigencias operativas actuales. De este modo, se podrán sostener las inversiones requeridas para fortalecer los servicios que hacen a la seguridad operacional en todo el país”, destacó la norma.

Los fondos, según la ANAC, se destinarán a modernizar el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI); mejorar la infraestructura vinculada a la seguridad operacional; incorporar tecnología y sistemas de supervisión; capacitar al personal; y optimizar los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia en los aeropuertos del país.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas había aplicado un recargo temporal por el salto en los precios del petróleo y del combustible aeronáutico tras el conflicto en Medio Oriente.

La empresa de bandera indicó que los adicionales en regionales e internacionales oscilaron entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, mientras que en cabotaje introdujo un cargo de $ 7.500 por tramo.