Aumentan los pasajes aéreos por la suba de las tasas de seguridad aeroportuaria

El gobierno dispuso un incremento de estos gravámenes para sostener la seguridad del sector
El Gobierno nacional incrementó desde este martes la tasa de seguridad aeroportuaria por lo que los pasajes aéreos comenzarán a reflejar el aumento en los próximos días.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó la suba mediante la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece un recargo destinado a financiar la seguridad y la tecnología en los aeropuertos.
A partir de la actualización que entró en vigencia, la tasa para vuelos de cabotaje pasará de $ 20 a $ 6.500. En servicios regionales la tarifa sube de US$ 4,42 a US$ 5, y en internacionales de US$ 8 a US$ 9.
El gobierno advirtió que el incremento “se trasladará de forma directa al precio de los pasajes” a partir de fines de mayo, según la norma.
“La actualización responde al nivel necesario para recomponer el financiamiento del sistema, dotarlo adecuadamente y asegurar el cumplimiento de sus funciones, en línea con las exigencias operativas actuales. De este modo, se podrán sostener las inversiones requeridas para fortalecer los servicios que hacen a la seguridad operacional en todo el país”, destacó la norma.
Los fondos, según la ANAC, se destinarán a modernizar el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI); mejorar la infraestructura vinculada a la seguridad operacional; incorporar tecnología y sistemas de supervisión; capacitar al personal; y optimizar los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia en los aeropuertos del país.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas había aplicado un recargo temporal por el salto en los precios del petróleo y del combustible aeronáutico tras el conflicto en Medio Oriente.
La empresa de bandera indicó que los adicionales en regionales e internacionales oscilaron entre US$ 10 y US$ 50 por tramo, mientras que en cabotaje introdujo un cargo de $ 7.500 por tramo.
comentar