Vencimiento de deuda: cuáles son los bancos que le prestaron U$S3.000 millones a Argentina

La operación se realizó como un repo a 372 días y se concretó con una tasa equivalente al 7,4% anual. Entre los bancos participantes figuran Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs.

El préstamo permitió completar los dólares necesarios para afrontar vencimientos por U$S4200 millones. Los tenedores privados del exterior cobrarán U$S2.080 millones del total. Los bonistas residentes recibirán U$S1.620 millones. El sector público, en tanto, también tiene una parte: U$S500 millones el FGS de Anses y U$S200 millones el propio BCRA.

Se trata del tercer repo acordado por la Argentina con bancos internacionales en el último año y las seis entidades que participaron en esta última operación fueron confirmadas por Bloomberg Línea.

image

Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, consiguiera los fondos necesarios para afrontar los pagos de deuda de este viernes, distintos referentes del sector empresarial aguardan con expectativa que la estabilidad cambiaria se traduzca en algún momento en un crecimiento económico sostenido, de la mano de un alza del consumo por ahora esquiva.

Durante noviembre, la actividad económica mostró un retroceso generalizado en la mayoría de los sectores, desde la industria y el consumo, hasta el agro y la construcción. Sólo la intermediación financiera consiguió un repunte sostenido, lo que no alcanza a impactar sobre los niveles de empleo y el bolsillo de la población.

Las señales de debilidad se extendieron tanto en el frente interno como externo, según un relevamiento de la consultora Analytica. Es decir, por más que la macro se sigue acomodando, todavía no llega con sus beneficios a los sectores productivos, y eso explica que la generación de empleo continúe frenado.

Este último dato explica la urgencia oficial por avanzar con una reforma laboral que, supone, alentará la creación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo por el sector pequeño y mediano de la economía.

Mientras ese partido se juega en la economía real, Caputo pudo anunciar este miércoles que ya tiene la plata para pagarle a los bonistas este viernes, lo cual es una buena señal dirigida a los mercados internacionales.

Incluso, el equipo económico espera que algunos inversores -los fondos por ejemplo- vuelvan a apostar a la deuda argentina y no se lleven la plata a otras latitudes.