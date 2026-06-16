YPF y Tesla acordaron desarrollar proyectos de energía y movilidad en Argentina

La petrolera estatal firmó una carta de intención con la empresa de Elon Musk tras una visita de Horacio Marín a la Gigafactory de Texas. El convenio apunta a explorar iniciativas vinculadas con carga eléctrica, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anunció la firma de un acuerdo marco con Tesla que abre la puerta a futuras colaboraciones entre ambas compañías en áreas estratégicas vinculadas a la transición energética.
El entendimiento se concretó durante la visita de Marín a la Gigafactory de Tesla en Texas, donde recorrió las instalaciones junto a Michael Snyder, vicepresidente del área de Energía de la empresa estadounidense. Allí se suscribió una carta de intención para analizar proyectos conjuntos relacionados con infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y nuevas soluciones tecnológicas.
“Recorrí la Gigafactory y quedé impresionado por el nivel de tecnología, innovación y capacidad de ejecución que se observa en una escala difícil de imaginar hasta verla en persona”, expresó Marín tras el encuentro.
Según detalló el ejecutivo, el objetivo es que ambas compañías combinen sus fortalezas: Tesla aportaría su experiencia en redes de supercargadores y baterías de almacenamiento a gran escala, mientras que YPF podría integrar estas soluciones a su extensa red de más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en Argentina.
Desde la petrolera destacaron que el desarrollo de nuevas fuentes y formas de consumo energético requiere una estrategia que integre infraestructura, tecnología e innovación. Por el momento, no se difundieron montos de inversión ni plazos concretos para la puesta en marcha de los posibles proyectos.
El acuerdo llega en un contexto de expansión del mercado de autos eléctricos en Argentina. Tras la reducción de aranceles para la importación de vehículos híbridos y eléctricos, las ventas del sector mostraron un fuerte crecimiento durante 2026.
Entre enero y mayo se patentaron 3.011 vehículos eléctricos, con un marcado liderazgo de las marcas de origen chino. El modelo más vendido fue el BYD Dolphin Mini, seguido por el BYD Yuan Pro, mientras que el Chevrolet Spark EUV completó el podio de los más elegidos por los consumidores.
La llegada de nuevas marcas y tecnologías, junto con el desarrollo de infraestructura de carga, plantea un escenario de mayor expansión para la movilidad eléctrica en los próximos años.
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