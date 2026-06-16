YPF y Tesla acordaron desarrollar proyectos de energía y movilidad en Argentina

Desde la petrolera destacaron que el desarrollo de nuevas fuentes y formas de consumo energético requiere una estrategia que integre infraestructura, tecnología e innovación. Por el momento, no se difundieron montos de inversión ni plazos concretos para la puesta en marcha de los posibles proyectos.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en el país

El acuerdo llega en un contexto de expansión del mercado de autos eléctricos en Argentina. Tras la reducción de aranceles para la importación de vehículos híbridos y eléctricos, las ventas del sector mostraron un fuerte crecimiento durante 2026.

Entre enero y mayo se patentaron 3.011 vehículos eléctricos, con un marcado liderazgo de las marcas de origen chino. El modelo más vendido fue el BYD Dolphin Mini, seguido por el BYD Yuan Pro, mientras que el Chevrolet Spark EUV completó el podio de los más elegidos por los consumidores.

La llegada de nuevas marcas y tecnologías, junto con el desarrollo de infraestructura de carga, plantea un escenario de mayor expansión para la movilidad eléctrica en los próximos años.