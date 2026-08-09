Las ventas minoristas pymes bajaron 3,8% en julio: los rubros que más cayeron

"En cuanto a las proyecciones a 12 meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos", agregó el documento.

Respecto a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta “desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital”, al tiempo que el 14% la consideró “oportuna” y el 24,5% optó por no fijar posición.

Los rubros que registraron las mayores caídas

Seis de los siete sectores relevados finalizaron julio con bajas frente al mismo mes del año pasado. Los descensos más pronunciados correspondieron a Textil e indumentaria (-5,6%); Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%); y Alimentos y bebidas (-5,4%).

El único segmento que cerró con un resultado positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que con una mejora interanual del 1%.

El informe de la CAME detectó que las ventas online realizadas por comercios con local a la calle tuvieron un incremento interanual del 14,9%.

Ante este panorama de márgenes comprimidos por alzas en costos de reposición y el encarecimiento logístico, el empresariado pyme sostuvo una postura de cautela financiera, congelando planes de inversión para priorizar el sostenimiento del flujo operativo.