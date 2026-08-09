Las ventas minoristas pymes bajaron 3,8% en julio: los rubros que más cayeron

El retroceso intermensual fue del 2,1% y el acumulado negativo alcanzó el 2,7% en los primeros siete meses de 2026. Los datos clave del informe publicado por CAME al que accedió Popular.
Las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio, marcando además un retroceso intermensual del 2,1% y un acumulado negativo del 2,7% en los primeros siete meses del año. Así lo señaló un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El retroceso en la comparación interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior, cuya ausencia, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor. Esto derivó en una demanda defensiva que acotó la demanda a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata.
En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, el 48,1% de los comerciantes consultados por la CAME sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales respecto al relevamiento del mes de junio.
"Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes", señaló el informe al que accedió Popular.
"En cuanto a las proyecciones a 12 meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos", agregó el documento.
Respecto a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta “desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital”, al tiempo que el 14% la consideró “oportuna” y el 24,5% optó por no fijar posición.
Seis de los siete sectores relevados finalizaron julio con bajas frente al mismo mes del año pasado. Los descensos más pronunciados correspondieron a Textil e indumentaria (-5,6%); Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%); y Alimentos y bebidas (-5,4%).
El único segmento que cerró con un resultado positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, que con una mejora interanual del 1%.
El informe de la CAME detectó que las ventas online realizadas por comercios con local a la calle tuvieron un incremento interanual del 14,9%.
Ante este panorama de márgenes comprimidos por alzas en costos de reposición y el encarecimiento logístico, el empresariado pyme sostuvo una postura de cautela financiera, congelando planes de inversión para priorizar el sostenimiento del flujo operativo.
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