Los precios de la carne aumentaron más del 50% en un año

La evolución fue diferente según la zona. Los precios retrocedieron 2% en el oeste del Gran Buenos Aires, 1,1% en el sur y 0,8% en el norte. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, registraron una suba del 0,7%. También se observaron diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico. En los barrios de nivel alto, el precio de la carne disminuyó 1,9%, mientras que en las zonas de nivel bajo cayó 0,9% y en las de nivel medio, 0,2%.

El comportamiento varió, además, según el canal de comercialización. Los precios bajaron 1,5% en los supermercados y 0,4% en las carnicerías.

En la comparación interanual, la tendencia se invirtió: las carnicerías registraron un aumento del 56,6%, frente al 43,3% de las grandes superficies.

Durante julio, el precio promedio por kilo de carne se ubicó en $18.478 en el AMBA, $19.226 en Rosario y $19.532 en Córdoba.

Según el IPCVA, durante julio los supermercados ofrecieron precios relativamente más bajos que las carnicerías. Por cada kilo promedio de carne comprado en un supermercado, se pudieron adquirir 0,88 kilos en una carnicería.

Entre los distintos cortes, el osobuco registró la mayor suba mensual, con un incremento del 2%. Le siguieron la paleta y la falda, ambas con 1,2%, y la cuadrada, con 1,1%. En el otro extremo, el vacío fue el corte que más bajó, con un retroceso del 3,9%. El matambre disminuyó 2,5% y la nalga, 2%.

La diferencia de precios entre supermercados y carnicerías también fue significativa. El asado resultó 19,8% más barato en los supermercados, mientras que en la falda la brecha llegó al 35% a favor de las grandes superficies. La picada común fue 19,1% más económica en supermercados y la carnaza común, 32,1%. En el caso de la nalga, la diferencia alcanzó el 16,8%.

Eso sí, no todos los cortes fueron más baratos en supermercados. El lomo costó 7,5% más y la colita de cuadril, 8,5%.

Precios de la carne: qué pasó en Rosario y Córdoba

La evolución fue diferente en las otras dos ciudades incluidas en el relevamiento del IPCVA. En Rosario, el precio minorista promedio de la carne vacuna aumentó 0,5% durante julio y acumuló una suba interanual del 54,2%. La media res, en tanto, bajó 0,2% en el mes, aunque se mantuvo 49,2% por encima del valor registrado en julio de 2025.

La falda encabezó las subas mensuales, con un incremento del 3,1%. Le siguieron el osobuco, con 2,8%, y la picada común, con 1,8%. Entre los cortes que registraron bajas se destacaron el matambre, con una caída del 1,1%; el roast beef, con 0,5%; y el peceto, con 0,3%.

En Córdoba, el precio de la carne vacuna aumentó apenas 0,1% frente a junio, pero fue la plaza que registró la mayor suba interanual: 56,2%. La media res cayó 0,3% durante julio y quedó 56,1% por encima del nivel registrado un año atrás.

El roast beef encabezó las subas mensuales en Córdoba, con un incremento del 1,8%. Le siguieron el lomo, con 1,4%, y la falda, con 1,1%. Entre los cortes que bajaron, el peceto registró el mayor retroceso, con 1,5%. Le siguieron el matambre, con 1,4%, y el bife ancho y el osobuco, ambos con caídas del 1,2%.