Metrogas tiene nuevo dueño: Edenor le compró la mayoría accionaria a YPF

La operación se concretó en US$780 millones e incluye a la empresa Metroenergía. La petrolera estatal vendió el 70% de su capital accionario en la distribuidora de gas y concentrará sus inversiones en Vaca Muerta.
La petrolera estatal YPF le vendió a Edenor su participación accionaria en la distribuidora Metrogas por US$780 millones. La operación también incluye a Metroenergía.
YPF confirmó el resultado del proceso de venta del 70% del capital accionario de la compañía. Edenor, la firma controlada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, ya tenía una participación del 9,23% en la principal distribuidora de gas de la Argentina, a través de su vehículo de inversión Integra Gas Distribution.
La operación se enmarcó en la estrategia de la petrolera de optimizar su portafolio y concentrar las inversiones en Vaca Muerta.
El proceso de venta fue aprobado este lunes por el directorio de YPF, que evaluó las propuestas de cinco oferentes. Citigroup actuó como asesor financiero de la petrolera durante la etapa de auditoría sobre los estados contables y los activos de la compañía.
Los otros cuatro interesados habían sido Central Puerto -principal generadora eléctrica del país- en sociedad con Ecogas; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con actividad en generación eléctrica y en agronegocios; Grupo Pierri, del empresario y exdiputado peronista Alberto Pierri, dueño de Telecentro; y Litoral Gas, distribuidora del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.
"YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en Metrogas por un monto de US$780 millones”, señaló la petrolera en un comunicado.
"El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, agregó.
Actualmente, Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Concentra casi el 30% del mercado de distribución de gas del país.