Metrogas tiene nuevo dueño: Edenor le compró la mayoría accionaria a YPF

Los otros cuatro interesados habían sido Central Puerto -principal generadora eléctrica del país- en sociedad con Ecogas; MSU, del empresario Manuel Santos Uribelarrea, con actividad en generación eléctrica y en agronegocios; Grupo Pierri, del empresario y exdiputado peronista Alberto Pierri, dueño de Telecentro; y Litoral Gas, distribuidora del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, cuyo capital comparten Grupo Sofía y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint.

"YPF informa que, en el marco de la revisión estratégica permanente de su portafolio de activos, aceptó la oferta presentada por Edenor para la compra de su participación accionaria en Metrogas por un monto de US$780 millones”, señaló la petrolera en un comunicado.

"El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en dicha oferta, entre las que se incluyen la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y de las garantías de cumplimiento previstas”, agregó.

Actualmente, Metrogas abastece a 2,5 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Concentra casi el 30% del mercado de distribución de gas del país.