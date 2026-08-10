Hasta mañana se puede pagar con descuento el Impuesto Automotor

Para pagar, se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “ Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos. También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico enviado por la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.