Anne Hathaway: "Quería ser una maestra del engaño"

La actriz que nació el 12 de noviembre de 1982 en Brooklyn, New York, estrenó hace pocas semanas "Maestras del engaño".

Estuve hablando con su compañera estelar Rebel Wilson y me contó que usted, secretamente, deseaba ser parte de este film.

-Así fue. Sí.

Probablemente, descubrió a Rebel en "Bridesmaids"...

-Bueno, probablemente todos aquí, descubrieron a Rebel Wilson en "Bridesmaids" (2011), y todavía recuerdo la mayoría de sus líneas de ese film, que me hizo pensar que fue tan divertida que pensé que era una revelación. Luego continué con otros films, y yo siempre tuve la esperanza de trabajar con Revel. Cuando discutíamos sobre realizar "The Hustle" (el título original), llamé a mis agentes y les pedí que por favor encontraran a Rebel a quien queria pedirle compartir el proyecto haciendo el otro rol femenino, y que me invitara a leer el guión. Cuando terminé de leerlo lo acepté y así lo hicimos juntas.

¿Qué sintió respecto a Rebel que fue al mismo tiempo una de las dos estrellas del film y tambien la productora?

-En primer término nos aseguramos que el péndulo no se moviera lejos en otra dirección. La meta fue no reemplazar a nadie, la meta fue que todos tuvieramos una silla en la mesa, porque todos merecíamos un asiento en la mesa. Siendo Rebel la productora, y fue espléndido que yo como actriz, sabía que ella me entendería, y que ella tendría la palabra final. Ella fue en un sentido la directora del Departamento de Actuacion. Fue la primera en la lista de llamadas y fue la productora. Rebel Wilson tuvo un problema menor con el estudio para convencerlos que yo quería usar esta peluca. Fue la mejor de todo el equipo de filmación. Hizo asi su segunda produccion y yo estoy orgullosa de haber sido parte de su jornada.

¿Cuál fue la experiencia trabajar con Casper Christensen? ¿Vio antes algunas de sus peliculas?

-No, ni vi antes ninguno de sus films, pero Rebel estaba toda excitada y sólo me dijo: "Oh mi Dios, hemos conseguido el tipo más divertido que conocí". El es fantástico. Y fue grandioso. El pobre Casper, tuvo que filmar a la medianoche, afuera en la zona rural de Inglaterra, en medio de un set de filmación que simulaba ser un casino. ¡Realmente fue dificil ser divertido a las 4 de la mañana en la tercera noche de filmacion! (risas) Pero lo hizo perfectamente y pasamos un buen momento.