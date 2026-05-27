Llega "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo"

De la Copa del Mundo a la gloria eterna, la película propone un viaje por los sueños y los desafíos del arquero que se convirtió en una inspiración para las nuevas generaciones.
Este jueves 30 de mayo se estrenará en Netflix la película "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", dirigida por Gustavo Cova y basada en un cuento de Hernán Casciari e ilustrada por Liniers, la producción combina animación y documental en un formato original, proponiendo un recorrido íntimo y emotivo de la historia de Emiliano Martínez, desde sus inicios en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol argentino a nivel mundial.
"Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", la película profundiza en la historia personal de Damián Emiliano Martínez Romero como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el "Dibu" que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial.
La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel “Pepé” Santoro. Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional.
Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota -con la voz de Agustín Aristarán- que le recuerda todos los retos que tiene por delante. Un relato emocional y original sobre cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones.
comentar