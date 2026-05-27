Alerta: 70 jubilados al día son víctimas de estafas en AMBA

Aunque las estafas virtuales siguen encabezando la mayor cantidad de denuncias, los investigadores advierten sobre el crecimiento de los fraudes vinculados al mercado inmobiliario y a propiedades pertenecientes a adultos mayores. Allí aparecen desde falsos contratos de alquiler hasta ocupaciones irregulares, firmas apócrifas, boletos de compraventa cuestionados y supuestos gestores que prometen resolver conflictos mientras extienden durante años los procesos judiciales.

En paralelo, las bandas dedicadas a fraudes digitales continúan sofisticando sus métodos. Se multiplicaron los casos de delincuentes que se hacen pasar por empleados bancarios, familiares o representantes de organismos públicos para obtener claves, vaciar cuentas o inducir transferencias millonarias. También crecieron las maniobras mediante WhatsApp, redes sociales y plataformas de compraventa.

Los adultos mayores aparecen entre las principales víctimas debido a que muchas veces no logran detectar señales de alerta frente a perfiles falsos, comunicaciones manipuladas o documentación adulterada. A eso se suma el impacto psicológico posterior: jubilados que pierden ahorros completos, quedan endeudados o atraviesan cuadros de angustia después de haber sido engañados. Mientras tanto, familiares y abogados de víctimas reclaman respuestas más rápidas de la Justicia y mayores mecanismos de protección para adultos mayores.

En los tribunales reconocen que muchos expedientes se extienden durante años y que, en algunos casos, las víctimas fallecen antes de obtener una resolución definitiva. Ese escenario, sostienen especialistas, es el que aprovechan muchos estafadores: procesos lentos, personas vulnerables y enormes dificultades para revertir maniobras.