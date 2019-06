Mientras a otros niveles también prosigue la controversia sobre los fondos enviados a esas obras y otras, según la consejera "el municipio comenzó a adjudicarse las obras desde 2017 cuando fueron aumentados los fondos y lo primero que hizo fue reparar jardines de infantes municipales para que la gente los compare con los provinciales.

En el caso del Jardín 936, hace dos años la comuna hizo una obra que costó 700 mil pesos y ahora repararla por cosas mal hechas, cuesta entre 2 y 3 millones".

La consejera escolar opositora sostuvo luego que los problemas de la educación en Avellaneda, no terminan en la disputa por las obras, ya que se tramita en el Concejo Deliberante un pedido de informes al municipio por el Servicio Alimentario Escolar (SAE)-, que desde marzo está a cargo con un presupuesto anual de 262 millones, pero que no controla el Consejo Escolar, y por ello aparecen datos diferentes en cuanto a cupos de chicos a comer y merendar, donde lo firmado fue por 6.100 alumnos (cápitas) y en lo aplicado aparecen 6200", con lo cual según Pérez "habría un servicio doble en algún lado que no es tal".