Nueva regla en la Ciudad: los porteños tendrán prioridad en todos los servicios

El Gobierno porteño dispuso que los residentes de la Ciudad tengan prioridad en turnos, vacantes y trámites públicos, sobre bonaerenses y extranjeros
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo esquema de prioridad en la atención de sus servicios públicos. A partir del decreto N°142-26, los residentes porteños tendrán preferencia frente a bonaerenses y extranjeros al momento de solicitar turnos, vacantes o acceder a prestaciones en dependencias del Estado local.
La medida amplía una disposición previa implementada en marzo de 2025 en el sistema de salud, donde ya regía un orden de atención preferencial para vecinos de la Ciudad.
El nuevo criterio se aplica a la mayoría de los servicios administrativos de la Ciudad, aunque no alcanza situaciones de urgencia o emergencia, especialmente en el área sanitaria, donde la atención seguirá siendo inmediata sin distinción de domicilio.
Desde el Ejecutivo porteño señalaron que la medida busca ordenar el sistema de acceso a servicios y establecer un criterio basado en la residencia de quienes contribuyen fiscalmente a la jurisdicción.
La jefatura de Gabinete de la Ciudad será la encargada de coordinar la adecuación de procedimientos internos en cada área del Gobierno porteño para aplicar el nuevo esquema.
El sistema no implica una restricción de acceso, sino una reorganización en el orden de atención, según se informó oficialmente.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó en relación a la medida al afirmar: “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”.
En la misma línea agregó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS”.
Quedan excluidos del esquema los casos vinculados a seguridad pública y situaciones de emergencia. En paralelo, el Gobierno porteño también solicitó la revisión de responsabilidades en la atención de personas en situación de calle, en el marco de normativas vigentes a nivel nacional.
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