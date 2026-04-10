Nueva regla en la Ciudad: los porteños tendrán prioridad en todos los servicios

720 (2) Captura de pantalla de redes sociales.

La jefatura de Gabinete de la Ciudad será la encargada de coordinar la adecuación de procedimientos internos en cada área del Gobierno porteño para aplicar el nuevo esquema.

El sistema no implica una restricción de acceso, sino una reorganización en el orden de atención, según se informó oficialmente.

720 (3)

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó en relación a la medida al afirmar: “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”.

En la misma línea agregó: “Firmé un decreto para darle fuerza legal a una política que ya aplicamos en salud: PRIORIDAD PARA LOS PORTEÑOS”.

Alcances y excepciones

Quedan excluidos del esquema los casos vinculados a seguridad pública y situaciones de emergencia. En paralelo, el Gobierno porteño también solicitó la revisión de responsabilidades en la atención de personas en situación de calle, en el marco de normativas vigentes a nivel nacional.