Avellaneda se pintó de rojo: Independiente le ganó el clásico a Racing

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A los 35 minutos del complemento, Ávalos empujó el balón a la red después de aparecer con olfato de gol en el área tras un gran desborde y centro de Santiago Montiel. Tras el tanto, Gustavo Quinteros dispuso una línea de cinco defensores y el equipo replegado por propia decisión y a la vez por la búsqueda del empate del visitante resistió y logró sostener el 1 a 0 a favor en el marcador.

¡Independiente, dueño de Avellaneda! El Rojo volvió a ganar el derby en condición de local después de cinco años, en donde había tenido dos empates y dos derrotas. Y, como pasó miles de veces en todos los clásicos, el equipo que venía peor terminó celebrando...

Independiente volverá a jugar el próximo sábado desde las 19:30 ante Boca en la Bombonera por la fecha 14 del Apertura, mientras que Racing será local de River en el Cilindro de Avellaneda el domingo a partir de las 20, aunque primero deberá viajar a Bolivia porque este martes se enfrentará desde las 19 a Independiente Petrolero en su primer partido por el Grupo E de la Copa Sudamericana.