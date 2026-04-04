El Rojo venció 1 a 0 a La Academia en el Libertadores de América y se metió en zona de playoffs del Torneo Apertura. Gabriel Ávalos marcó el gol y Maravilla Martínez desperdició un penal.
Avellaneda se pintó de rojo: Independiente le ganó el clásico a Racing en el Libertadores de América, cortó una racha de cinco años sin triunfos en el derby en condición de local y se metió en zona playoffs del Torneo Apertura. Gabriel Ávalos marcó el gol del triunfo y Maravilla Martínez desperdició un penal.
Racing tuvo la ocasión más clara de un primer tiempo chato con un penal a favor: Maravilla Martínez intentó picar el balón y el mismo se fue por encima del travesaño a los 39 minutos de juego. Rodrigo Rey, quien había caído en el engaño y eligió un lado, se levantó y abrazó entre risas al delantero en una escena increíble. El penal, debido a una mano de Sebastián Valdés, fue cobrado por Leandro Rey Hilfer después de revisar la jugada en la pantalla del VAR.
Tras esa situación, ya cerca del final del primer tiempo, la hinchada de Independiente destrozó una parte del banco de suplentes donde estaban los jugadores de Racing. Hubo cruces entre los plateítas y el cuerpo técnico y suplentes de La Academia y el árbitro detuvo por varios minutos el partido. Por suerte, no pasó a mayores y el encuentro pudo continuar y terminar con tranquilidad.
El Rojo salió con otra actitud al complemento y generó varias situaciones de gol, entre las que se destacó un remate de Marcone rechazado por Cambeses y una volea de Malcorra despejada por Ezequiel Cannavo en el área chica. Después, Racing tomó protagonismo por un tramo en donde Maravilla desperdició dos chances clarísimas (le dio mal al balón en el área chica y un tiro suyo cercano fue bloqueado) y CAI terminó mejor y encontró el premio.
A los 35 minutos del complemento, Ávalos empujó el balón a la red después de aparecer con olfato de gol en el área tras un gran desborde y centro de Santiago Montiel. Tras el tanto, Gustavo Quinteros dispuso una línea de cinco defensores y el equipo replegado por propia decisión y a la vez por la búsqueda del empate del visitante resistió y logró sostener el 1 a 0 a favor en el marcador.
¡Independiente, dueño de Avellaneda! El Rojo volvió a ganar el derby en condición de local después de cinco años, en donde había tenido dos empates y dos derrotas. Y, como pasó miles de veces en todos los clásicos, el equipo que venía peor terminó celebrando...
Independiente volverá a jugar el próximo sábado desde las 19:30 ante Boca en la Bombonera por la fecha 14 del Apertura, mientras que Racing será local de River en el Cilindro de Avellaneda el domingo a partir de las 20, aunque primero deberá viajar a Bolivia porque este martes se enfrentará desde las 19 a Independiente Petrolero en su primer partido por el Grupo E de la Copa Sudamericana.
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