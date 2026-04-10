Nueva operadora de la línea 148 lanzó un millonario concurso

La Central de Vicente López convocó a través de sus redes sociales a que los seguidores le pongan un nombre de fantasía a la empresa, ofreciendo un primer premio de 2 millones de pesos. Comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo viernes.
Mientras los usuarios de la línea de colectivos 148 (que unía Plaza Constitución con Florencio Varela y San Francisco Solano) llevan tres meses de calvario y desconocen cuándo se reanudará el servicio, la nueva operadora, La Central de Vicente López Sociedad Anónima Comercial, a través de su nombre de fantasía Misión Buenos Aires lanzó este viernes por la mañana a través de sus cuentas en Facebook e Instagram un llamativo concurso en el que convoca a ponerle un nombre, que reconocen será de fantasía, para la línea 148, con tres premios que suman 3.500.000 pesos.
Es la primera vez que la firma perteneciente al empresario misionero Marcelo Zbikoski -hermano de Eduardo Alejandro Zbikoski, que dirige el grupo Metropol, a cargo de numerosas líneas de colectivos- reconoce que tendrá a cargo la 148. (en su cuenta de Instagram figuran las líneas 61, 62, 114, 143 y 129, pero llamativamente no está la 197, un desprendimiento de la 129 que comenzó a funcionar en setiembre) El concurso se denomina "¡Ponele nombre a tu transporte!, señalando que "en Misión Buenos Aires queremos que seas parte de este nuevo viaje desde el primer momento".
Luego indica cómo participar: "1-Seguinos en Instagram. 2-Dale (like) a esta publicación. 3-Proponé el nombre de fantasía para la nueva operadora de la ex línea 148". Y posteriormente revela el punto más significativo y llamativo del concurso, que habrá premios y de montos significativos: el primero, dos millones de pesos; el segundo, un millón de pesos y el tercero, 500 mil pesos".
"El próximo gran nombre puede ser el tuyo", asegura, y señala que la participación está abierta hasta el próximo viernes 17. "Sé parte de esta historia!", agrega.
Respecto a las bases y condiciones, precisa que hay que "seguir la cuenta @misionbuenosaires_oficial, dar like a la publicación y comentar un nombre propuesto; ser mayor de 18 años; proponer hasta un nombre por persona; el nombre debe ser apto para uso comercial; podes usar palabras como “Varela”, “Halcón” y/o “Misión”; los 3 nombres más votados serán premiados conforme a lo establecido, sin que ello necesariamente implique su adopción como nombre comercial; la empresa se reserva la elección final, pudiendo seleccionar cualquier propuesta recibida".
A continuación puntualiza que "la participación implica la aceptación de las bases y condiciones y la autorización gratuita e irrevocable para el uso, reproducción y registro de nombres propuestos, sin derecho a compensación adicional más allá de los premios previstos; vigencia: del 10/04/26 al 17/04/26. Los ganadores se anunciarán el 20/04/26. Contacto: el CM (Comité Organizador) se comunicará por mensaje directo con los finalistas para solicitar datos personales. Tendrán 48 horas para responder, caso contrario serán reemplazados por usuarios suplentes que se seleccionarán de la lista final de nombres elegidos".
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