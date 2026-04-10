Nueva operadora de la línea 148 lanzó un millonario concurso

Respecto a las bases y condiciones, precisa que hay que "seguir la cuenta @misionbuenosaires_oficial, dar like a la publicación y comentar un nombre propuesto; ser mayor de 18 años; proponer hasta un nombre por persona; el nombre debe ser apto para uso comercial; podes usar palabras como “Varela”, “Halcón” y/o “Misión”; los 3 nombres más votados serán premiados conforme a lo establecido, sin que ello necesariamente implique su adopción como nombre comercial; la empresa se reserva la elección final, pudiendo seleccionar cualquier propuesta recibida".

A continuación puntualiza que "la participación implica la aceptación de las bases y condiciones y la autorización gratuita e irrevocable para el uso, reproducción y registro de nombres propuestos, sin derecho a compensación adicional más allá de los premios previstos; vigencia: del 10/04/26 al 17/04/26. Los ganadores se anunciarán el 20/04/26. Contacto: el CM (Comité Organizador) se comunicará por mensaje directo con los finalistas para solicitar datos personales. Tendrán 48 horas para responder, caso contrario serán reemplazados por usuarios suplentes que se seleccionarán de la lista final de nombres elegidos".