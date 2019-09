Dalia Gutmann: "Siempre nos animamos a más"

¿Se viene la despedida de Cosa de Minas?

-Sí, a fin de año en noviembre vamos a hacer un Opera, un cierre de Cosa de minas en el Teatro Opera, que es para dos mil personas, algo grande... Me gusta ese cierre a lo grande porque fueron nueve años muy lindos e intensos, siempre la gente me acompañó. La sala siempre estuvo bastante llena, que eso es un milagro en la Argentina de estos tiempos. Por eso se merece una despedida así.

¿Cómo surgió la idea de un cierre así?

-Lo del Opera surgió de una idea que tuvo y nos sugirió Lino Patalano a mí y a Alejandra Bavera, que es otra comediante, pero que en realidad en Cosa de minas produce el show conmigo. En principio vamos a hacer el viernes 15 de noviembre. Tenemos mucho optimismo y siempre nos animamos a más.Tal vez agreguemos una función más.

Ese animarse a más, ¿qué significa?

-Arrancó siendo un show de stand up tradicional y de a poco nos fuimos animando a ponerle pantalla, escenografía, videos, bailes, invitados, músicos o cantantes que se sumaron para el momento en el que yo vuelvo a la adolescencia. Sumamos cosas que hagan que el que viene al teatro se despabile en el instante en que empieza a aburrirse. Por eso agregamos ingredientes como canciones y videos, y Cosa de Minas se transformó en un espectáculo teatral para dejar de ser solo un show de stand up.

¿Qué temas que tocás en el escenario son los preferidos del público?

-La verdad, uno de los secretos para que yo funcione es que si en general hay algo que si a mí me aburre no lo hago más. Todo lo que hago me gusta. A veces me parece una locura decir lo mismo cinco veces a la semana y que me siga divirtiendo. Pero es así, si me aburre, lo sacamos. Además nunca lo mecanizo. Siempre pasa algo que se le puede agregar a los temas. De todas maneras, si hay un tema que me encanta que es hablar de esa gente que es "aspiracional", que quiere mostrar una vida que es mentira. Eso es muy de las redes sociales. Entonces me gusta joder con la gente que "instagramea" y se muestra en ese mundo ideal que no tiene nadie. A mí me gusta hablar de la realidad y no de lo ficcional.

Y seguramente los cambios también vinieron de la mano de las variantes que hubo en el pensamiento de nuestra sociedad...

-Claro. Arrancamos con algo muy visceral, con algo que tenía muchas ganas de decir. Ese show surgió de otra época, cuando las minas todavía no teníamos este protagonismo. Ahora, por suerte, ganamos terreno. Tenía muchas ganas de sacarme esa cosa de minita femenina. Mostrar de verdad lo que me pasa, embarrarme, contarle a la gente del teatro lo que nos gusta vivir a las mujeres.

¿Te piden mucho que te expreses sobre temas que tal vez no te han pasado?

-Muchísimo. Me piden que hable de la menopausia, del divorcio... En mi show de stand up no puedo hablar de cuestiones que no me han tocado vivir. Me gusta referirme solamente sobre cosas que conozco o que viví. Yo hablo desde mí.

Aparte del Maipo estuviste y estás haciendo gira

-Así es. Estuvimos por muchos lugares del país. Vinimos de Tucumán, Salta y Jujuy esta semana. Estuvimos por Córdoba, Mendoza, anteriormente. También tenemos fechas en San Martín de los Andes, en Neuquén.