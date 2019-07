George Clooney: "No puedo dedicarme a la política"

POPULAR entrevistó en forma exclusiva a Clooney con motivo de su nueva serie "Catch-22".

Sé que usted en este primer episodio tuvo múltiple trabajo, o sea fue actor, productor y director. ¿Cuál de esas tareas fue la mas difícil?

-Obviamente la de director, porque en él se concentra todo el relato del episodio. Parte de eso fue que se tenía que ver cómo vimos el principio de la Segunda Guerra Mundial y cómo recordamos esa guerra.

¿Conserva la pasión por el cine y la TV? ¿No tiene otra prioridad?

-Bueno, me he pasado dos años trabajando en este proyecto. Y ya acabamos de filmar la última toma hace ocho días. Sí, sé que soy un apasionado respecto a lo que hago. Usted bien sabe que obviamente tiene que ser de un buen tema. Si usted quiere trabajar tiene que hacerlo en algo que le guste, que le apasione.

Como productor usted utiliza mucho la sátira y apunta sobre lo absurdo que es la guerra y la vida. Lo mismo con la política y muchas otras cosas. ¿En su vida el humor que se apodera de usted y lo hacía?

-Pienso que el humor es siempre un gran elixir. Diría que hay que recordar cuando Jon Stewart tuvo en su show un momento que realmente lo convirtió en el hombre mas creíble en el periodismo. Ahora me encanta Jon Stewart por todo lo que hace, pero que antes lo hacia Walter Cronkite. Así que la idea que ese tipo de sarcasmo y humor y burlándose de la gente, tuvo ese tipo de efecto que fue muy importante y muy bueno. Y esas voces son realmente importantes y me encanta mirarlos, lo mismo que ver ‘Last Week Tonight’ y escuchar sus vibrantes párrafos. Así que yo creo que el humor es siempre algo bueno y que apesta mucho cuando se burla de alguien.

Con esta serie usted prueba ser un excelente director y actor, pero también comandante en jefe.

-Yo no voy a entrar en la política. Lo he dicho cada vez que me lo han preguntado. Realmente disfruto mi vida mucho mejor que metiéndome en la política. Pero también hay un elemento de la política que es realmente frustrante y lo que usted tendría que hacer para llegar a ella, serían las concesiones que tendría que hacer para llegar allí, y yo, honestamente no las haría. Yo estoy dispuesto a estar muy firme en las cosas que creo y dejar las fichas que caigan donde puedan caer en lo que concierne y en lo que estoy haciendo con mi vida.

¿Que quiere significar?

-Eso significa que hay cosas que ya pasaron antes cuando estuve en contra de la Guerra del Golfo, eso significa que algunas veces son protestas teatrales. Y eso es OK, lo puedo aprobar porque soy un hombre de edad. Usted no puede exigir libertad de hablar y luego pedir que no hablen mal de mí, Ese es el resultado. Estoy confortablemente perfecto con todas esas cosas. Si estuviera en el Gobierno de cualquier forma, yo tendría que hacer compromisos para los cuales no estoy preparado hacer. Eso es todo, Esa es la razón.