Isabel de Sebastián; "La canción es caprichosa, viene cuando se le canta"

Acaso su disco "Corazonada" ("Lo que menos se necesita es el desaliento", reza la presentación) ayude a sanear el presente. Vincularlo con una valija de melodías y sensaciones temporales, la entusiasma. "Es linda esa imagen y creo que sí, es un disco atemporal", describe y realza esa unidad que mezcla géneros musicales como colores. "El disco va apareciendo y te va marcando el camino a tomar. Uno sólo tiene que estar abierto, escuchando algo que viene de adentro, no es sólo racional", asume. Pequeño vals vienés, de Federico García Lorca y Paloma, de Rafael Alberti, no aluden sólo al recuerdo. "No es nostalgia, tiene vitalidad y fuerza". Pensar que el mix poesía-compromiso en referentes como Alberti, García Lorca y Patti Smith, pueda jugarle en contra a los artistas argentinos, la lleva a reflexionar. "Mirá a Mercedes Sosa, nuestra inmensa exponente. ¿Le jugó en contra su compromiso político? Quizás algunos necios no la hayan escuchado por prejuicio, pero es parte indivisible de su figura y eso la engrandece", destaca. "No creo que al artista deba exigírsele un compromiso político, pero no veo cómo puede exigírsele que no lo tenga. Para mí es natural tomar posiciones frente a ciertas cosas, de hecho lo hago, aunque no con las canciones. Ellas hablan por sí solas de una manera de ver y sentir el mundo que excede lo partidario". En cuanto al rock y lo vivido quien supo eclipsar a Spinetta y Cerati se exime de aquel lugar. "No volvería atrás, aprendí a vivir con el tiempo, y no extraño más que a los que quise mucho y ya no están. No es algo específico, más bien esa melancolía de saber lo difícil que es vivir. Igualmente hay una propuesta de ir para adelante y no perder la posibilidad de la alegría", destaca.

Sobre el día post vacuna define: "El establishment es más difícil de mover que un rinoceronte y más feroz que un tigre. No veo que el estado de cosas cambie radicalmente. Sí, ciertas cosas que la pandemia desenmascaró. Los líderes se verán más presionados en temas de salud pública y justicia ante la brutalidad policial y el racismo. En cuanto aparezca la vacuna retomaremos donde dejamos, en la medida que las economías lo permitan". Su tarea a nivel artístico tras Corazonada es una incógnita. "No lo sé! Por ahora me sale más escribir que hacer música. Ya veremos, las canciones son caprichosas, vienen cuando se les canta, y te susurran al oído la melodía", concluye.