Javier Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas de EE.UU. al territorio nacional

Los ejercicios se enmarcan en el Plan Anual de Ejercicios Combinados y comenzarán con la operación 'Solidaridad', prevista del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile.

Según el decreto, el ejercicio busca reforzar la cooperación ante catástrofes naturales y contará con la participación de fuerzas argentinas y chilenas bajo el acuerdo bilateral firmado en 1997. El DNU habilita además el traslado de medios y personal militar argentino entre el 5 y el 11 de octubre.

El segundo operativo, denominado 'Tridente', se desarrollará en territorio argentino del 20 de octubre al 15 de noviembre. Las maniobras se realizarán en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, con la participación de tropas estadounidenses. De acuerdo con el texto oficial, el objetivo es "mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis", combinando entrenamientos de defensa y asistencia humanitaria.

Un decreto polémico

Ambas actividades figuraban en un proyecto de ley que había sido girado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, pero el texto no llegó a ser tratado. Por ello, el presidente resolvió avanzar por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), justificando la medida en la "naturaleza excepcional" del contexto y en la obligación de cumplir con compromisos internacionales ya asumidos por el país.

El anuncio desató cuestionamientos que recordaron que la Constitución establece que es el Congreso el órgano que debe autorizar el ingreso de fuerzas extranjeras.

La decisión implica un giro en la política de defensa y se enmarca en la estrategia de alineamiento de la Casa Rosada con Washington. Por estos días, Argentina negocia con el Tesoro estadounidense un préstamo de emergencia.

La semana pasada, Milei se reunió con su par estadounidense Donald Trump en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, y para el 14 de octubre está previsto un nuevo encuentro bilateral en la Casa Blanca.