Mica Viciconte quiere un "Porotito" pero no ahora

Salen hace un año y medio y prácticamente desde el comienzo de la relación, hubo conflictos con la madre de las tres hijas de Fabián, Nicole Neumann. La modelo no quiere saber nada de que Mica pose al lado de sus hijas y brinde una imagen familiar con Allegra, Indiana y Sienna, las tres menores.

A tal punto que llegó a poner una medida cautelar para que el futbolista y su pareja no puedan hablar públicamente de sus tres hijas. Sabiéndo ese contexto, Andy le preguntó a Mica -no sin picardía- si le gustaría tener "un porotito". Y ella contestó: "Tengo ganas, pero no ahora", ante la mirada asombrada de Kusnetzoff. Según su testimonio, sus deseos son auténticos, pero no es el momento adecuado. "Cuando se calme todo", reconoció, pícara, sin mencionar a Neumann.

El conductor, insistente, quiso saber si ya había hablado de plazos o tiempos con el número 5 de Vélez. Y ella, una vez más, se mostró decidida: "Un año y medio, dos años más o menos. Ese es mi tope. A él le encantan los chicos, no tiene problema".

En otro orden de cosas, Mica contó otra infidencia: la primera vez que estaban teniendo sexo, Poroto, que venía de jugar un partido, "sufrió uhn calambre. Pero siguió".