El Centro Universitario de Idiomas lanza la inscripción para sus cursos

EL CUI abrió la inscripción para la cursada de este año, donde se ofrecen cursos por zoom o presenciales, de 2, 3 y 4 meses de duración en diversos horarios.
El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires abrió las inscripciones hasta el 19 de marzo para anotarse en sus cursos para aprender inglés, portugués, francés, italiano, latín, alemán, catalán, chino, japonés, ruso, coreano, árabe, hebrero, español para residentes y Lenguas Originarias, como Guaraní, Quechua y Wichí.
Las clases pueden sesr por "zoom" o presenciales, de 2, 3 y 4 meses de duración, con una amplia variedad de días y horarios, informó el CUI a través de un comunicado.
La propuesta del CUI aspira a llegar a todos los rincones de la Argentina, y es por eso que las clases se pueden cursar de manera remota por Zoom o de forma presencial en las Sedes Centro, Facultad de Agronomía, Belgrano o Caballito.
La gran diversidad de herramientas que presenta el CUI hace posible que cada estudiante arme su plan de estudios de la forma que mejor se adapte a sus necesidades, mediante cursos sincrónicos o por plataforma, brindando una experiencia de aprendizaje flexible, organizada y efectiva.
Además, el CUI también ofrece cursos de preparación para Exámenes Internacionales, tanto de inglés, como de portugués y chino.
Las inscripciones son abiertas para toda la comunidad, contando también con diferentes becas, promociones y beneficios, de acuerdo al nivel alcanzado y la forma de pago. Para obtener más información e inscribirse: www.cui.edu.ar o (011) 5353-3000 // 0810 345 3066.
El CUI brinda precio especial para alumnos, graduados, docentes de la UBA y Universidades Nacionales. jubilados y pensionados, como así también para estudiantes de 16 y 17 años que realicen su primer curso de nivel en el CUI.
Los cursos cuentan con nivelación online gratuita, sin pago de matrícula y con equivalencias internacionales. Se otorgan Certificados y Diplomas UBA. Y, durante el año, habrá además actividades culturales gratuitas abiertas a la comunidad.