La UBA abre el último llamado de inscripción para el primer cuatrimestre

La Universidad de Buenos Aires (UBA) reabre la inscripción entre el 6 y el 11 de marzo al CBC y UBA XXI, para ingresantes 2026. Cómo anotarse.
La Universidad de Buenos Aires abre, nuevamente, la inscripción para el CBC y UBA XXI a ingresantes que cursarán durante el primer cuatrimestre 2026 y que nunca antes se hayan anotado. Se debe realizar de manera 100 % online del 6 al 11 de marzo a través de la página de tramitación virtual TAD UBA. El ingreso al Ciclo Básico Común (CBC) también se podrá realizar de forma virtual ingresando a la página cbc.uba.ar.
El Ciclo Básico Común constituye el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Se puede cursar tanto en modalidad presencial en cualquiera de sus sedes, como virtual, a través de UBA XXI.
El CBC consta de seis materias obligatorias con posibilidad de cursar hasta tres por cuatrimestre: dos según la orientación en la que está comprendida la carrera elegida (“Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias Biológicas y de la Salud” o “Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño”); dos comunes a todas las carreras (Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico); y dos específicas de la carrera seleccionada.
En algunas carreras el CBC adquiere ciertas particularidades: las dependientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) además de las seis materias mencionadas, tienen un taller anual de dibujo. Mientras que en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas el primer año se denomina primer tramo del Ciclo General. Para las carreras cuya duración es menor a cuatro años, el CBC comprende entre 1 y 4 materias.
Dado que el CBC incluye materias que son compartidas por diversas carreras, cumple también un importante rol orientador, permitiendo ingresar a una carrera y cambiarse a otra de manera sencilla en caso que el estudiante así lo desee.
Documentación a presentar en el CBC
Si es la primera vez que te vas a inscribir en el CBC, deberás presentar certificado de los estudios secundarios.
Aclaraciones importantes del CBC
La UBA recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para confirmar sedes, turnos y eventuales actualizaciones del calendario.