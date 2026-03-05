La UBA abre el último llamado de inscripción para el primer cuatrimestre

El Ciclo Básico Común constituye el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. Se puede cursar tanto en modalidad presencial en cualquiera de sus sedes, como virtual, a través de UBA XXI.

Inscripcion-CBC-2026

El CBC consta de seis materias obligatorias con posibilidad de cursar hasta tres por cuatrimestre: dos según la orientación en la que está comprendida la carrera elegida (“Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias Biológicas y de la Salud” o “Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño”); dos comunes a todas las carreras (Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico); y dos específicas de la carrera seleccionada.

En algunas carreras el CBC adquiere ciertas particularidades: las dependientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) además de las seis materias mencionadas, tienen un taller anual de dibujo. Mientras que en las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas el primer año se denomina primer tramo del Ciclo General. Para las carreras cuya duración es menor a cuatro años, el CBC comprende entre 1 y 4 materias.

Dado que el CBC incluye materias que son compartidas por diversas carreras, cumple también un importante rol orientador, permitiendo ingresar a una carrera y cambiarse a otra de manera sencilla en caso que el estudiante así lo desee.

Documentación a presentar en el CBC

Si es la primera vez que te vas a inscribir en el CBC, deberás presentar certificado de los estudios secundarios.

Se solicitará certificado de estudios medios completos (título-analítico secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se debe hacer por TAD, en la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios" (el proceso completo en la página web de Legalizaciones).

Si todavía no contás con título emitido, se puede presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite.

Aclaraciones importantes del CBC

Si es tu primer año en la UBA, las materias del CBC te serán asignadas automáticamente (no las elegís).

Si al finalizar el año en curso te quedan materias desaprobadas, al recursarlas podrás elegir cuáles querés rehacer.

El CBC asigna tres materias por cuatrimestre como máximo, excepto que la carrera que elijas requiera que se te asigne una cuarta materia anual.

La elección de sede y horario está sujeta a disponibilidad de turnos, vacantes y carreras ofrecidas según la sede.

La UBA recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para confirmar sedes, turnos y eventuales actualizaciones del calendario.