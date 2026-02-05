El CONICET registró en video a una medusa gigante en el Mar Argentino

El hallazgo ocurrió durante la campaña “Vida en los extremos”, liderada por el CONICET junto a la UBA, a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too). La misión partió desde el puerto de Buenos Aires y recorrió distintos sectores hasta Tierra del Fuego, con el objetivo de estudiar zonas casi desconocidas del fondo marino.

IMG_3476

La medusa fue observada a 253 metros de profundidad, en un área de cañones submarinos y arrecifes naturales poco investigados. Según explicaron los científicos, esta especie no posee tentáculos urticantes como otras medusas, sino cuatro brazos largos que utiliza para alimentarse de plancton y peces pequeños.

Desde su descripción científica en 1910, la Stygiomedusa gigantea fue registrada apenas unas 130 veces en todo el mundo, lo que convierte al avistamiento en un hecho poco frecuente. Su campana puede medir hasta un metro de diámetro, mientras que sus brazos alcanzan entre 10 y 12 metros de longitud.