La fecha recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de 17 años de exilio y proscripción. Qué ocurrió aquel día y cómo lo conmemora el peronismo.
Cada 17 de noviembre se celebra el Día de la Militancia Peronista, una fecha emblemática para el movimiento justicialista que recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, luego de permanecer 17 años en el exilio tras el golpe de Estado de 1955. La jornada representa la resistencia, la organización política y la lucha de miles de militantes que sostuvieron la consigna de su vuelta.
El regreso se produjo el 17 de noviembre de 1972, durante la dictadura encabezada por el general Alejandro Agustín Lanusse. Perón llegó al aeropuerto de Ezeiza a bordo de un avión de Alitalia, acompañado por una comitiva integrada por dirigentes políticos, sindicalistas, artistas y representantes de distintos sectores del peronismo. Su retorno se concretó después de años de proscripción y de un primer intento frustrado en 1964.
La jornada estuvo marcada por una importante movilización popular. Miles de militantes y trabajadores se acercaron a Ezeiza bajo una intensa lluvia para recibir al líder justicialista, pese al enorme operativo de seguridad dispuesto por el gobierno militar, que incluyó alrededor de 35.000 efectivos, tanques y cortes en los principales accesos. La CGT también había convocado a un paro general para facilitar la movilización.
Una de las imágenes más recordadas de aquel acontecimiento fue la de José Ignacio Rucci, entonces secretario general de la CGT, sosteniendo un paraguas sobre Perón mientras descendía del avión. También quedó registrada la presencia de Juan Manuel Abal Medina, secretario general del Movimiento Peronista, quien participó de la recepción. La fotografía se convirtió en uno de los símbolos históricos del retorno.
¿Por qué se celebra el Día de la Militancia? Porque el regreso fue considerado una conquista de la resistencia peronista, que durante casi dos décadas mantuvo vigente el reclamo por la vuelta de su principal referente. Durante esos años, la consigna "Luche y vuelve" se multiplicó en pintadas, volantes y manifestaciones, incluso en períodos de fuerte represión y persecución política.
Aunque Perón permaneció poco más de un mes en el país y luego regresó a España, su vuelta abrió una nueva etapa política que desembocó en las elecciones de marzo de 1973. En esos comicios triunfó la fórmula encabezada por Héctor Cámpora, mientras que el regreso definitivo del General se produjo el 20 de junio de ese año.
En la actualidad, el Día de la Militancia se conmemora con actos políticos, movilizaciones, encuentros partidarios y homenajes organizados por agrupaciones justicialistas, sindicatos, organizaciones sociales y espacios de la juventud peronista. También es una fecha para recordar a quienes participaron de la resistencia y reivindicar la militancia como herramienta de organización y participación política en nuestro país.
Para el peronismo, el 17 de noviembre representa mucho más que el regreso de un dirigente: simboliza la perseverancia de un movimiento que mantuvo durante años la lucha por recuperar a su conductor y volver a participar plenamente de la vida política argentina.