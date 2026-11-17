¿Por qué se celebra el Día de la Militancia? Porque el regreso fue considerado una conquista de la resistencia peronista, que durante casi dos décadas mantuvo vigente el reclamo por la vuelta de su principal referente. Durante esos años, la consigna "Luche y vuelve" se multiplicó en pintadas, volantes y manifestaciones, incluso en períodos de fuerte represión y persecución política.

Aunque Perón permaneció poco más de un mes en el país y luego regresó a España, su vuelta abrió una nueva etapa política que desembocó en las elecciones de marzo de 1973. En esos comicios triunfó la fórmula encabezada por Héctor Cámpora, mientras que el regreso definitivo del General se produjo el 20 de junio de ese año.

En la actualidad, el Día de la Militancia se conmemora con actos políticos, movilizaciones, encuentros partidarios y homenajes organizados por agrupaciones justicialistas, sindicatos, organizaciones sociales y espacios de la juventud peronista. También es una fecha para recordar a quienes participaron de la resistencia y reivindicar la militancia como herramienta de organización y participación política en nuestro país.

Para el peronismo, el 17 de noviembre representa mucho más que el regreso de un dirigente: simboliza la perseverancia de un movimiento que mantuvo durante años la lucha por recuperar a su conductor y volver a participar plenamente de la vida política argentina.