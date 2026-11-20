La fecha homenajea la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845, cuando las tropas argentinas resistieron el avance de una flota anglo-francesa. Este año, el descanso se trasladó al lunes 23 y habrá fin de semana largo.
Cada 20 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, uno de los episodios más importantes de la historia del país. En 1845, las fuerzas argentinas enfrentaron a una poderosa flota de Francia y Gran Bretaña que buscaba navegar libremente los ríos interiores.
La jornada representa un homenaje a quienes defendieron la soberanía territorial y comercial argentina, pese a la enorme desigualdad de armamento y recursos. Aunque el enfrentamiento terminó con una derrota militar, la resistencia tuvo consecuencias diplomáticas fundamentales para el país.
Este 2026, el 20 de noviembre cae viernes, pero no es feriado nacional porque fue trasladado al lunes 23. Así, se conformó un fin de semana largo de tres días.
El enfrentamiento ocurrió a orillas del río Paraná, en el actual partido bonaerense de San Pedro. Por entonces, Juan Manuel de Rosas estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina y rechazaba las pretensiones de Francia y Gran Bretaña de navegar los ríos interiores sin autorización.
La defensa quedó en manos del general Lucio Norberto Mansilla, quien ordenó colocar tres gruesas cadenas de costa a costa, sostenidas por 24 barcazas, para obstaculizar el avance de los barcos enemigos.
El combate comenzó durante la mañana del 20 de noviembre de 1845 y se extendió durante unas siete horas. Pese a la resistencia argentina, los invasores lograron romper las cadenas y continuar su recorrido. El enfrentamiento dejó alrededor de 250 argentinos muertos y 400 heridos.
Sin embargo, la resistencia tuvo consecuencias importantes: después de varios años de negociaciones, Gran Bretaña firmó un tratado de paz en 1849 y Francia hizo lo propio en 1850, reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos interiores.
El Día de la Soberanía Nacional fue establecido oficialmente en 1974, mediante la Ley 20.770. En 2010, la fecha fue incorporada al calendario de feriados nacionales.
Aunque la conmemoración histórica se mantiene cada 20 de noviembre, este año el feriado se trasladó al lunes 23 para conformar un fin de semana largo.
Por lo tanto, este viernes 20 es una jornada laborable, mientras que el descanso nacional se cumplirá el lunes 23. El fin de semana largo abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.