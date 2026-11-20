La defensa quedó en manos del general Lucio Norberto Mansilla, quien ordenó colocar tres gruesas cadenas de costa a costa, sostenidas por 24 barcazas, para obstaculizar el avance de los barcos enemigos.

Las tropas argentinas, al mando de Lucio Norberto Mansilla, defendieron el río Paraná ante el avance de la flota anglo-francesa.

El combate comenzó durante la mañana del 20 de noviembre de 1845 y se extendió durante unas siete horas. Pese a la resistencia argentina, los invasores lograron romper las cadenas y continuar su recorrido. El enfrentamiento dejó alrededor de 250 argentinos muertos y 400 heridos.

Sin embargo, la resistencia tuvo consecuencias importantes: después de varios años de negociaciones, Gran Bretaña firmó un tratado de paz en 1849 y Francia hizo lo propio en 1850, reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos interiores.

Por qué el feriado es el lunes 23 de noviembre

El Día de la Soberanía Nacional fue establecido oficialmente en 1974, mediante la Ley 20.770. En 2010, la fecha fue incorporada al calendario de feriados nacionales.

Aunque la conmemoración histórica se mantiene cada 20 de noviembre, este año el feriado se trasladó al lunes 23 para conformar un fin de semana largo.

Por lo tanto, este viernes 20 es una jornada laborable, mientras que el descanso nacional se cumplirá el lunes 23. El fin de semana largo abarcará desde el sábado 21 hasta el lunes inclusive.