Día de la Tierra: el origen de la fecha y por qué se celebra cada 22 de abril

Un lema que pone el foco en la acción

La consigna de 2026, “Nuestro poder, nuestro planeta”, apunta a reforzar una idea central: el cambio no depende únicamente de decisiones gubernamentales, sino también de la participación activa de la sociedad. El mensaje busca incentivar desde acciones individuales hasta iniciativas colectivas que generen impacto real.

Captura de pantalla 2026-04-22 100331 La consigna anual busca reforzar el compromiso ciudadano frente a la crisis climática.

En ese sentido, el enfoque está puesto en promover energías limpias, fortalecer políticas ambientales y fomentar hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.

Pequeños gestos, impacto concreto

Si bien la magnitud de la crisis ambiental puede parecer abrumadora, especialistas coinciden en que las acciones diarias también son parte de la solución. Reducir el uso de plásticos, separar residuos, consumir de manera responsable o ahorrar energía son prácticas que, replicadas a gran escala, generan efectos positivos.

Además, cada vez cobran más relevancia iniciativas comunitarias como jornadas de limpieza, proyectos de reforestación o campañas de educación ambiental, que buscan involucrar a más personas en el cuidado del entorno.

El Día de la Tierra, en definitiva, no se limita a una fecha en el calendario. Funciona como un punto de partida para repensar hábitos y asumir que la protección del ambiente requiere compromiso constante y una respuesta coordinada a nivel global.