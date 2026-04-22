Día de la Tierra: el origen de la fecha y por qué se celebra cada 22 de abril

La conmemoración nació como un movimiento ambiental en Estados Unidos y hoy es una efeméride mundial que impulsa acciones colectivas frente a la crisis climática.
Cada año, el 22 de abril funciona como un recordatorio global: el planeta necesita cambios urgentes y sostenidos. El Día de la Tierra no es solo una efeméride simbólica, sino una jornada que busca movilizar a gobiernos, organizaciones y ciudadanos frente a problemas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.
Aunque hoy tiene alcance mundial, su origen está ligado a un contexto puntual. A fines de los años 60, en Estados Unidos comenzó a crecer la preocupación por el impacto ambiental del desarrollo industrial. En ese escenario, el senador Gaylord Nelson impulsó una jornada de concientización masiva que se concretó en 1970 y reunió a millones de personas en todo el país.
La iniciativa tuvo un efecto inmediato: instaló el tema en la agenda pública y aceleró la creación de organismos y leyes orientadas a la protección del ambiente. Entre otras medidas, se avanzó en regulaciones para mejorar la calidad del aire y del agua, marcando un punto de inflexión en la política ambiental moderna.
Décadas más tarde, la fecha fue adoptada a nivel internacional y, desde 2009, cuenta con el reconocimiento oficial de las Naciones Unidas. Con el tiempo, el Día de la Tierra dejó de ser una movilización local para transformarse en una plataforma global de concientización.
La consigna de 2026, “Nuestro poder, nuestro planeta”, apunta a reforzar una idea central: el cambio no depende únicamente de decisiones gubernamentales, sino también de la participación activa de la sociedad. El mensaje busca incentivar desde acciones individuales hasta iniciativas colectivas que generen impacto real.
En ese sentido, el enfoque está puesto en promover energías limpias, fortalecer políticas ambientales y fomentar hábitos más sostenibles en la vida cotidiana.
Si bien la magnitud de la crisis ambiental puede parecer abrumadora, especialistas coinciden en que las acciones diarias también son parte de la solución. Reducir el uso de plásticos, separar residuos, consumir de manera responsable o ahorrar energía son prácticas que, replicadas a gran escala, generan efectos positivos.
Además, cada vez cobran más relevancia iniciativas comunitarias como jornadas de limpieza, proyectos de reforestación o campañas de educación ambiental, que buscan involucrar a más personas en el cuidado del entorno.
El Día de la Tierra, en definitiva, no se limita a una fecha en el calendario. Funciona como un punto de partida para repensar hábitos y asumir que la protección del ambiente requiere compromiso constante y una respuesta coordinada a nivel global.