Hoy se celebra el Día de la Armada Argentina

La Patria crea su Armada en 1814

Las Provincias Unidas del Río de la Plata crearon una fuerza naval, que quedó operativa a principios de 1814. Para conducirla designaron al marino irlandés Guillermo Brown, un comerciante en el Río de la Plata instalado en Buenos Aires desde principios de 1810, que simpatizaba con las ideas revolucionarias y que poseía una gran experiencia naval.

El 15 de marzo de 1814, Brown tomó la isla de Martín García, y el 20 de abril bloqueó Montevideo. Rodeada la ciudad por tierra y agua, el hambre y las enfermedades comenzaron a diezmar a la población. La crítica situación obligó a la escuadra realista a una desesperada salida para recuperar la iniciativa en el Plata.

La estrategia militar

Para engañar a los españoles, Brown simuló retirarse y así lograr sacar al enemigo aguas afuera, lo suficientemente lejos del puerto como para cortar su escape. No se trataba de librar combate de inmediato, sino atraerlo a una posición alejada y desventajosa respecto a Montevideo.

Los españoles cayeron en la trampa, y Brown persiguió a la escuadra hispana que, evitando combatir, regresaba al puerto de Montevideo. Durante el 16 de mayo, la escuadra de Brown alcanzó la retaguardia enemiga, se metió como una cuña entre los buques españoles y capturó tres naves.

El combate

El 17 de mayo de 1814 se libró el combate decisivo. Los restantes buques españoles intentaron volver a Montevideo: algunos fueron capturados; otros chocaron contra la costa y fueron destruidos por sus tripulaciones; y unos pocos lograron salvarse. La escuadra realista, hasta entonces dueña del Plata, había sido derrotada.

Cortado el abastecimiento, privada de recursos para subsistir, aislada de apoyo exterior y sin moral ni motivación para luchar, Montevideo finalmente se rendió el 23 de junio de 1814, lo que marcó el fin de la presencia hispana en el Río de la Plata.

Los estudios históricos unánimemente coinciden en que la victoria en el Combate Naval de Montevideo fue determinante. La caída de la plaza de Montevideo, a raíz de la victoriosa y rápida campaña naval, fue uno de los hechos más importantes de la Revolución de Mayo.

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En 1969 se instituye el Día de la Armada

Décadas después, cuando se cumplían 150 años de la Revolución de Mayo, mediante el Decreto N° 5.304 del 12 de mayo de 1960 se instituyó el 17 de mayo como Día de la Armada, por lo que desde entonces en esta fecha se reconoce en la figura del Almirante Brown la incansable labor de los hombres y mujeres de la Institución en su dedicado servicio a la Patria.

Desde sus orígenes la Armada Argentina custodia el patrimonio de los argentinos en y desde el mar y contribuye a la defensa nacional junto al Ejército y la Fuerza Aérea, dependientes del Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor Conjunto.