Victoria Villarruel profundizó su pelea con Luis Petri y Patricia Bullrich

Embed Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 15, 2026

“El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso”, lanzó.

Más críticas de la gestión a Luis Petri

Villarruel también apuntó contra la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), al señalar que durante la gestión de Petri se produjo “la caída del sueldo de los uniformados” y “la paralización casi total” del organismo que brinda cobertura médica a militares y sus familias.

“El ex ministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un ‘bozal mediático’ que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión”, disparó.

La referencia estuvo vinculada al enfrentamiento judicial que ambos mantienen desde hace meses. La Justicia había desestimado recientemente una denuncia presentada por Villarruel contra Petri por presuntas calumnias, injurias y amenazas contra el orden público. Tras esa resolución, el diputado mendocino acusó a la vicepresidenta de intentar imponerle “una mordaza legal”.

El debate de vicepresidentes

La tensión volvió a escalar cuando usuarios de redes sociales recordaron el debate de candidatos a vicepresidentes de 2023, en el que Petri acompañó a Patricia Bullrich en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. “Era un playmobil en el debate”, ironizó Villarruel.

Embed Era un playmobil en el debate. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 15, 2026 ?utm_source=Twitter&utm_medium=social-network&utm_campaign=Organic ?utm_source=Twitter&utm_medium=social-network&utm_campaign=Organic

Pero las críticas no se limitaron al exministro de Defensa. La vicepresidenta también apuntó contra Bullrich a raíz de la creación del Departamento Federal de Investigaciones, anunciado el año pasado por la entonces ministra de Seguridad junto a Milei como una reconversión de la Policía Federal bajo estándares similares al FBI estadounidense.

Contra Bullrich

“Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada”, escribió Villarruel en otro mensaje.

Embed Crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015, en síntesis el Estado en distintos gobiernos intentando… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 16, 2026

La referencia impactó de lleno sobre Bullrich, quien había defendido públicamente el proyecto al sostener que permitiría concentrar los esfuerzos de la Policía Federal en la investigación criminal, el narcotráfico y el terrorismo.

La vicepresidenta dejó en claro que considera que las reformas impulsadas en seguridad y defensa profundizaron el deterioro de las fuerzas federales. “En síntesis, el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal”, resumió.

El trasfondo de la pelea remite a los primeros días de la gestión Milei. Villarruel aspiraba a tener mayor influencia sobre las áreas de Defensa y Seguridad, dos temas centrales en su construcción política. Sin embargo, ambos ministerios quedaron en manos de dirigentes alineados con Bullrich y el PRO tras el acuerdo electoral que selló el respaldo de Juntos por el Cambio a Milei para el balotaje de 2023.

La escalada continuó este sábado luego de que la diputada libertaria Lilia Lemoine difundiera una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se caricaturizaba a la vicepresidenta. Villarruel respondió con otro mensaje cargado de críticas hacia sectores de La Libertad Avanza.

“Esto pasa cuando se critica a la casta pero luego se ponen a ignotos e ignorantes en las listas, que no presentan proyectos, no conocen las provincias que representan, meten familiares por todos lados y viven solo para adular a quienes los pusieron ahí”, escribió.

En medio de la catarata de mensajes, también hubo cuestionamientos hacia Daniel Scioli, actual secretario de Turismo y Ambiente del Gobierno nacional y exfuncionario kirchnerista.

“Luché contra ellos, a diferencia de Petri que les votaba todo”, sostuvo Villarruel cuando un usuario le reprochó sus críticas al kirchnerismo. “O de Scioli que era parte de su gobierno. Correrme cuando nadie de LLA luchó contra ellos desde el 2003 es de ignorantes”, concluyó.