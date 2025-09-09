El FMI respaldó el programa de Caputo y Milei tras la dura derrota electoral

La vocera del organismo, Julie Kozack, aseguró que el staff está "estrechamente comprometido" con las autoridades argentinas.

El mensaje, publicado en la red social X este martes por la tarde, llega en un momento de máxima tensión política y financiera, con el dólar al alza y los bonos en caída.

Embed IMF staff is closely engaged with the Argentine authorities as they implement their program for entrenching stability and improving the country’s growth prospects. (1/2) — Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) September 9, 2025

El respaldo del FMI es una

Calmar los mercados

señal clave para intentar calmar a los mercados, que reaccionaron con pánico al resultado del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía no tardó y retuiteó el mensaje de la vocera expresando el apoyo hacia el programa económico y a su vez un respaldo hacia el acuerdo sellado por un total de US$20.000 millones en abril de este año.

Respaldo al ancla fiscal y al marco cambiario

Mientras que Kozack fue explícita en su apoyo a los pilares del plan de Caputo, que anoche tuiteó que "nada va a cambiar" en lo económico.

"Apoyamos su compromiso de asegurar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación integral", completó la vocera del Fondo.

El respaldo del organismo se da mientras el Gobierno intenta reordenarse políticamente, con la creación de una "mesa política nacional" y una convocatoria al diálogo con los gobernadores para contener la crisis.

Por su parte, el Ejecutivo se encuentra en un escenario complicado al inicio de la semana, cuando el dólar oficial llegó a posicionarse en el techo de la banda, rozando los $1.460. En ese mismo panorama, los bonos y acciones del país transitaron un “lunes negro” como producto del revés electoral sufrido por el Gobierno.

A pesar de haber obtenido ese arranque, la divisa norteamericana logró estabilizarse durante la rueda de este martes, cerrando en los $1.425, y las acciones rebotaron hasta 6,4% en la Bolsa de Nueva York, al igual que los bonos.