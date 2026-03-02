Deportes |

La Justicia vuelve a citar a Pablo Toviggino por la demanda contra la AFA

El tesorero de la AFA y otros tres directivos deberán declarar en la causa iniciada por Guillermo Tofoni por el presunto incumplimiento de un contrato firmado en 2021 por los amistosos de la Selección.

El juez Javier Cosentino, a cargo del Juzgado Comercial Nº 8, citó a prestar declaración testimonial a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la demanda presentada por el empresario Guillermo Tofoni. la cual alcanza también a otros tres representantes de la entidad.

La convocatoria se da luego de que no se presentaran a audiencias fijadas para febrero en la causa iniciada bajo el expediente 84.904/2023, por el presunto incumplimiento de un contrato firmado en 2021 que, según la demanda, otorgaba a Tofoni la exclusividad para organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

hBD6KGn3v_720x0__1
El contrato por los amistosos firmados en 2021 es el eje del conflicto judicial entre Guillermo Tofoni y la AFA.

Las nuevas citaciones establecen que Toviggino y el director comercial Leandro Petersen deberán presentarse el 20 de mayo a las 8.30, con fecha alternativa el 26 de mayo. En tanto, el gerente de Legales Andrés Paton Urich y la abogada Ana Cimino fueron convocados para el 28 de mayo, con instancia supletoria el 1 de junio.

Reclamo por las pruebas

La representación legal de Tofoni solicitó además que se declare la caducidad de testimonios ofrecidos por la AFA, al considerar que la entidad no impulsó correctamente su producción. En el fuero comercial, cada parte debe gestionar las pruebas que propone, y la falta de acción puede derivar en la pérdida de ese derecho.

6u10g8l8d_360x240__1
Es la segunda citación judicial a directivos de la AFA por la causa que discute quién tenía la exclusividad de los amistosos.

ADEMÁS: Causa AFA: Chiqui Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

En paralelo, el expediente incorporó un peritaje caligráfico que confirmó la autenticidad de las firmas de directivos en el contrato cuestionado. La defensa de la AFA pidió la nulidad de esa pericia y el juez deberá resolver sobre ese planteo y sobre el pedido de caducidad en los próximos días.

