Causa AFA: la IGJ pidió designar veedores para revisar documentación

El pedido se formalizó a través de una Resolución Particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, luego detectar “graves irregularidades” en la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

El requerimiento hace hincapié en los balances cerrados al 30 de junio de 2025, en la auditoría integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), y la revisión de las relaciones comerciales de la entidad con personas y empresas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que “la IGJ avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”.

image

Por su parte, la respuesta desde la AFA llegó del abogado Gregorio Dalbón: “La IGJ puede fiscalizar. Lo que no puede es convertir una facultad de control en una herramienta de presión política”.

La resolución ordena que los veedores “obtener, recabar y compulsar la documentación y/o información solicitada y negada” por la AFA, además de verificar la posible existencia de “otros actos graves que importen la violación de la ley, el estatuto o los reglamentos” de la entidad.

Mientras que se incluye la presentación de un informe sobre los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la creación, puesta en marcha y equipamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA).

Además, la IGJ pidió auditar los vínculos comerciales y financieros de la AFA con TourProdEnter LLC, Sur Finanzas y otras firmas relacionadas, para reconstruir el flujo de dinero y las rendiciones de cuentas.

El pedido se da luego de que el organismo rechazara el intento de la entidad de mudar su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que mantuvo a la asociación bajo su órbita de control. Ahora, la designación de los veedores dependerá de la decisión final del Ministerio de Justicia.