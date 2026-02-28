Rechazan otro viaje de Chiqui Tapia en plena causa por presunta evasión en la AFA

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó el pedido para viajar a Barquisimeto, entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, donde el dirigente había sido invitado a participar de un acto vinculado a la inauguración de obras de la Federación Venezolana de Fútbol.

Cambio de itinerario y cuestionamientos formales

Días atrás, el tribunal había autorizado a Tapia a trasladarse a Barranquilla (Colombia) y a Río de Janeiro (Brasil), entre el 23 y el 28 de febrero. Sin embargo, la defensa informó que el presidente de la Conmebol lo había designado como representante del organismo en un evento en Venezuela, lo que implicaba modificar el recorrido previamente aprobado.

Para el magistrado, ese cambio excedía los alcances de la autorización concedida. Según la resolución, la defensa se limitó a “informar” el nuevo destino sin requerir autorización previa, lo que fue interpretado como un incumplimiento de las condiciones impuestas.

En una nueva presentación, los abogados solicitaron permiso para viajar entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, argumentando que el evento había sido reprogramado para los días 1º y 2 de marzo. También informaron que Tapia regresó al país el 27 de febrero y adjuntaron documentación sobre el nuevo cronograma.

El fiscal Claudio Navas Rial dictaminó que el viaje podía autorizarse bajo caución, tal como lo había hecho en oportunidades anteriores. No obstante, Amarante decidió apartarse de ese criterio y rechazó la solicitud.

Dudas sobre la documentación y contexto político

Uno de los puntos centrales del fallo fue la inconsistencia en las invitaciones cursadas. Según el juez, se presentaron dos notas para el mismo evento, emitidas el mismo día, pero con fechas distintas de realización. La defensa sostuvo que la modificación obedecía a cuestiones logísticas, argumento que el magistrado consideró “cuanto menos poco razonable”, dado que el cambio se notificó el mismo día de la invitación original y con el acto próximo a concretarse.

El fallo también hizo referencia a la situación institucional de Venezuela. Amarante mencionó denuncias de detenciones arbitrarias, incluso de ciudadanos argentinos, y advirtió que el estado de las relaciones diplomáticas podría dificultar eventuales requerimientos judiciales desde Argentina en caso de ser necesarios.

Restricción vigente y próxima indagatoria

Sobre Tapia pesa una prohibición de salida del país, dispuesta en el marco de la causa por presunta retención indebida de aportes y evasión. Con esta nueva resolución, el tribunal mantuvo vigentes las restricciones mientras avanza la investigación.

Además, el juez tiene pendiente resolver un planteo de nulidad presentado por la defensa contra la citación a indagatoria prevista para el próximo 5 de marzo, instancia que podría marcar un nuevo capítulo en la situación judicial del presidente de la AFA.