El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió respeto por la adolescente que fue armada a su escuela

En el texto, firmado por la ministra Mercedes Rus, se enfatizó que “debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”. Asimismo, se aclaró que los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE trabajan de manera articulada en el operativo".

Antes de que finalmente la niña entregara su arma y fuera traslada a un hospital para su atención, las autoridades solicitaron expresamente a medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía que se abstengan de concurrir a las inmediaciones del establecimiento educativo, con el objetivo de “evitar cualquier alteración externa que pueda interferir en los protocolos establecidos por los equipos de crisis”.

El comunicado también advierte que “el principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados” y pide a la sociedad mantener un marco de respeto frente a la situación. “Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, agrega el escrito.

La adolescente permaneció atrincherada casi cinco horas en la escuela y, según informaron fuentes oficiales, habría realizado disparos con el arma reglamentaria de su padre -oficial de policía-, cuando agentes intentaron resguardarla.